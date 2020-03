Maláčová plánuje úlevy pro OSVČ, chce jim odpustit některé platby

Zaměstnanci, kteří se ocitli bez práce, mají nárok alespoň na nemocenskou nebo 60 % platu. O poznání větší finanční tíseň ale pociťují osoby samostatně výdělečně činné, které museli zastavit své podnikání. Pro ně vláda v tuto chvíli pomoc nemá, vymýšlí ale, jak jim ulevit do budoucna.

Vláda pro podnikatele plánuje bezúročné půjčky i různé úlevy, vše je ale teprve předmětem jednání. Na živnostníky myslí i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které představilo další způsob, jak by se podnikatelé mohli dostat z krize, do které je nyní uvrhlo nucené pozastavení činnosti.

"V pátek byl do mezirezortního připomínkového řízení odeslán návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců. Opatření se dotkne přibližně 600 000 osob a v případě schválení by mělo být účinné již od března,” sdělilo ministerstvo na svých webových stránkách.

“OSVČ jsou v tuto chvíli jednou z nejvíce ohrožených skupin pracujících, protože často nemohou vůbec pracovat a současně nemají nárok na náhradu mzdy jako zaměstnanci. Jako vláda se musíme postarat především o to, aby se lidé neocitli v existenčních problémech. To se týká zaměstnanců i OSVČ. Nikdo si tuhle situaci nevybral, všichni jsme na jedné lodi,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).