Toto je nyní nejdůležitější hodnota indexu S&P 500

Akciové indexy v USA padaly v posledních dnech nebývalou rychlostí a z technického hlediska míjely jednu úroveň podpory za druhou. Hladina 2 351 bodů indexu S&P 500 ale několikrát (pokud jde o závěrečné denní kurzy) odolala medvědímu útoku, takže může být pro další vývoj podstatná, říká stratég Matt Maley ze společnosti Miller Tabak.

"V posledních dnech jsme se dívali na několik úrovní podpory, ale trh jimi projel jako horký nůž máslem, což je docela problém. Nicméně další opravdu zásadní úroveň na 2 351 bodech v průběhu posledních pár dnů odolala," řekl Matt Maley v rozhovoru pro CNBC. Jde o minimum z konce roku 2018, přes které se sice index S&P 500 ve středu i čtvrtek dvakrát dostal, ale nakonec se vždy vrátil výše.







Pokud by se trhu podařilo ještě několikrát od dané úrovně odrazit, pro býčí investory by to byla dobrá zpráva. Pokud by ale kurz tuto úroveň prolomil a udržela se pod ní, podle Maleyho by to znamenalo otevření prostoru pro další propady, a to až k hladině 1 830 bodů, kde byl index S&P 500 naposledy v roce 2016.

I kdyby se indexu podařilo udržet nad úrovní 2 351 bodů, k trvalejšímu růstu bude muset nejdříve překonat hladinu 2 500 bodů (podle trendu z roku 2009) a pak také hladinu 2 641 bodů danou 200týdenním klouzavým průměrem.





Podle Giny Sanchezové ze společnosti Chantico Global je akciový trh poměrně zmatený a k obratu trendu bude potřeba, aby padl hodně hluboko. Až když skutečně "kapituluje", začne si podle ní více investorů říkat, že jsou ceny dostatečně nízké.