Jak připravit firmu na koronavir – preventivní doporučení ASMP ČR

Výzva – Potřeby finanční pomoci pro nasazení technologií proti epidemii a následkům COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu urgentně žádá o rychlou reakci podnikatelů s odpověďmi na 6 otázek, což poslouží jako základ pro program finanční pomoci firmám s technologiemi využitelnými pro boj s Covid-19 (vč. nemedicínských). Jde o rychlý sběr dat, termín vyplnění je tato neděle 22. 3. 2020, aby MPO mohlo s výsledky již od pondělí pracovat.

Předem moc děkujeme, v případě dotazů se, prosím, obracejte na Jana Kleslu – klesla@mpo.cz

Vicepremiér Havlíček oznámil odpuštění odvodů pro OSVČ a další kompenzace pro firmy

Vicepremiér v dnešních (20.3.2020) Událostech oznámil připravované odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ a další kompenzace pro malé, střední i velké firmy. O konkrétní podobě bude o víkendu jednat vláda.

JAK SI FIRMY MOHOU PŮJČOVAT ZAMĚSTNANCE, NÁVOD PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE

Podnikům, kterým v těchto dnech chybí zaměstnanci například kvůli karanténě nebo péči o děti, můžou vypomoci lidé z jiných firem, kde pro ně zrovna není dost práce. Umožňuje to české pracovní právo. Uvádíme některé možnosti jako dočasné přidělení zaměstnance podle §43a zákoníku práce. Více informací ZDE.

Vláda rozhodla o kompenzacích

Ošetřovné pro živnostníky – bude administrováno u MPO přes Živnostenské úřady, denní dávka 424,- Kč (ca 14.000,- Kč/měsíc), pro děti 6-13 let, OSVČ vyplní jednoduchý formulář, doloží, že má dítě a jeho manžel/-ka nečerpá nemocenskou v zaměstnaneckém vztahu. Doručuje se datovou schránkou nebo osobně na ŽÚ, MPO následně proplácí (začátkem měsíce).

MPSV prodlužuje ošetřovné po dobu mimořádného opatření bez výuky na školách. Návrh výše jde k projednání do Poslanecké sněmovny, nově stanovuje věk dítěte s nárokem na ošetřovné do 13 let, náhrada 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Nově platí i pro rodiny a denní stacionáře dotčené rozhodnutím vlády o uzavření objektů (školy, stacionáře apod.). Platí zpětně za každý kalendářní den.

Vláda připravuje podporu ochrany zaměstnanosti (tzv. antvirus), kde přispěje firmám na mzdy k ochraně pracovních míst 1) v případě karantény, kdy zaměstnanec byl v karanténě a čerpal 60 % nemocenskou, kterou mu hradil zaměstnavatel prvních 14 dní – vše bude refundováno zpět zaměstnavateli; 2) všechny firmy, které jsou dotčeny rozhodnutím vlády o uzavření provozů a vyplácí 100 % náhrad mezd zaměstnancům, dostanou zpět od vlády 80 % těchto nákladů. Celkem se toto opatření dotýká ca 100.000 osob, celkové náklady 1,1 mld. Kč.

Jak nárokovat kompenzaci vzniklých škod podle krizového zákona

Podnikatelé nyní čelí bezprecedentním výzvám. Advokátní kancelář Squire Patton Boggs s.r.o.,

se rozhodla připravit na pondělí 23. března 2020 od 10:00 hod. prakticky orientovaný webinář k jednomu z aktuálně zásadních témat: případným nárokům na náhradu škod podle krizového zákona – co by měli podnikatelé vědět a učinit nyní pro zvýšení svých šancí nárokovat kompenzaci vzniklých škod podle krizového zákona?

Tyto nároky mohou existovat vedle režimu záchranných balíčků připravovaných vládou.

Možnost připojit se k webináři je jednoduchá, registrovat se lze pomocí tlačítka RSVP na pozvánce – přihlašovací údaje do webinářové aplikace budou přihlášeným zaslány nejpozději v pondělí ráno. Účast je zdarma.

Úvěr COVID pozastaven, připravuje se Úvěr COVID II.

ČMZRB dnes, 20. 3. 2020, pozastavila příjem žádostí o Úvěr COVID (přijato 4.000 žádostí). Zároveň ohlásila nový záruční program v objemu 30 mld. Kč, který bude dostupnější pro OSVČ a menší firmy. Jeho spuštění se očekává do 2 týdnů.

EXPORTÉŘI budou moci do odvolání využívat všech služeb vládní agentury CzechTrade bezplatně.

Toto rozhodnutí vlády oznámil vicepremiér Karel Havlíček na večerní tiskové konferenci 19. 3. 2020.

MPO avizuje další program ČMZRB „ COVID II“, o který je velký zájem. MF a MPSV připravují odklady odvodů a kompenzace mezd

AMSP ČR vyhlašuje KAMPAŇ NA PODPORU MALÝCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM

Video –Kampaň na podporu malých podniků a živnostníků zasažených koronavirem naleznete ZDE.

Vzor žádosti o posečkání daně

Přinášíme informace k postupu při žádosti o posečkání daně vč. vzoru žádosti – informace z GFŘ.

Tipy pro efektivní firemní mobilitu

Naprostá většina firem v ČR využívá ke svému podnikání nějaký vozový park (fleet). Jeho náklady jsou vždy ostře sledovaným ukazatelem a mají významný vliv na konkurenceschopnost firmy a její ziskovost. Častým omylem (nejen) českých firem je, že hledají zdroje úspor vně, tedy při vyjednávání s dodavateli. 80 % zlepšení ekonomiky fleetu se nachází uvnitř firem. Využijte více jak 20letých zkušeností, které vám tímto předáváme.

Bezplatná online poradna pro podnikatele

Nabízíme k využití bezplatnou online poradu k právním otázkám vyvolaným karanténou a omezeními podnikání a cestování. Zaměřuje se na okruhy, jako jsou vztahy se zaměstnanci, vztahy s dodavateli a odběrateli, vztahy s bankami, cestování do zahraničí atd. Jsou zde otevřeně k dispozici dotazy a odpovědi. Poradna bude postupně doplňována.

SOUČASNÁ SITUACE VE FIRMÁCH A NÁVRH OPATŘENÍ AMSP ČR

Stav firem:

– firmám klesá poptávka, a to jak v ČR, tak ze zahraničí.

– přejímací technici a inspektoři nemohou nebo nechtějí přijet na přejímky -> firmy nemohou fakturovat, zvažují, zda-li přerušit práci na zakázkách nebo investovat do daných zakázek více svého kapitálu s vysokou mírou nejistoty rychlosti návratu těchto peněz.

– vysoký podíl peněz ve skladových zásobách a v rozpracovanosti, které nikdo nekupuje nebo nemá kdo montovat – mrtvé peníze.

– firmy nemohou nebo nechtějí vysílat své montážní a servisní techniky do zahraničí – nemohou dokončit díla a uvést do provozu, či provést základní servisní úkony specializovaných technologií (nemohou fakturovat).

– firmy začínají mít velké problémy s cashflow – pokles zakázek, druhotná platební neschopnost, rušení stávajících objednávek.

– v některých případech mají firmy vysoké úvěrové zatížení, které nejsou spolu s ostatními povinnými odvody schopny udržet, a to i v krátkodobějším horizontu (např. 4-8 týdnů).

– vývoj kurzů – nákup komodit ze zahraničí je skokově dražší – není promítnuto v cenách tohoto kvartálu/ pololetí.

– komplikovaná a velmi zpožděná logistika jak z Evropy, tak i z Asie – např. dodávky dílů, oceli atd.

– riziko pozdních dodávek na sjednaný termín = riziko penále.

– zahraniční pracovníci nemohou do ČR – oslabení výrobních týmů (strach českých pracovníků, že noví pracovníci ze zahraničí nejsou testováni – nejen na Coronavir – je pravda, že nemají povinnost mít všeobecnou zdravotní prohlídku jako naši pracovníci při nástupu do zaměstnání – mj. zdravotní prohlídky jsou aktuálně zrušeny).

– zákaz cestování – problém s exportem, jeho dalším vývojem, a to nejen v EU, ale pak i těch vzdálenějších destinacích.

– problémy spojené se zavíráním automobilek – dodavatelé a subdodavatelé – nemožnost rychle nahradit jinými zakázkami, když firmy nemohou dělat v zahraničí řádnou akvizici nových zákazníků.

– silná nevole výrobních pracovníků ve vztahu k nevýrobním ohledně home office – „proč já musím jít do práce, když on může být doma“ – problém nejen v ČR, ale i v zahraničí.

– zahraniční dodavatelé zavírají nebo utlumují své provozy – problém s vývozem, uskladněním, skladovacími prostory apod.

– vysoká míra zaměstnanců musí být doma a hlídat děti.

– ve firmách všeobecně panuje panika, lidi hltají každou přefouklou zprávu z médií = roztříštěná a nekorektní informovanost.

– firmy se snaží zavést opatření, ale nemají dostatečné nebo žádné ochranné pomůcky jako respirátor, roušky atd. , s těmito opatřeními jsou spojené vyšší náklady – práce v noci po menších skupinách, aby se zamezilo případnému přenosu apod.

– bezúročné úvěry – pouze omezené řešení – odsun problému splácení do nejisté budoucnosti. Většina firem, se kterými jsme v kontaktu, si daly termín do Velikonoc a soustředí se na to zabezpečit chod do těchto svátků (hlavně cashflow)

– některé firmy vzhledem k poklesu tržeb na 0, mají enormně vysoké náklady na nájmy, personál, mají peníze ve skladových zásobách, další objednané zásoby na cestě – vícenáklady na skladování mimo vlastní firmu. Rychle jim bude docházet likvidita z úspor (a to i u velkých firem).

STAVEBNICTVÍ:

– některé stavby se zastavují. Živnostníci nepřišli do práce, mají strach z nákazy a raději zůstávají doma (manželky je nechtějí pustit, aby nenakazili rodinu). Je to tím, že na některých stavbách jsou opatření chabá nebo žádná.

– Zavřené jsou ubytovny. Ta je zásadní rána pro stavebnictví. Jsou dokonce lidé, kteří nemají kde bydlet. Byli formálně někde nahlášeni, ale bydleli na ubytovně. Montéři na některých stavbách pracují 4 hodiny a zbytek je cesta tam a zpátky každý den. Neúnosné, drahé.

– snažíme se provoz udržet, ale je to vyhazování peněz z oken než tvoření hodnot. Tyto stavby určitě budou v mínusu.

– na většině staveb se dostáváme do potíží s dodržením termínu. Řešíme to podle smluv, někde to jde, někde nás investor bude asi tlačit ke snížení ceny – další rána. Podle názoru právníka nemá nárok na náhradu škody, ale platí smluvní pokuty. To zvyšuje nervozitu, nechuť pokračovat. Je to případ od případu. Někdo se nyní tváří, že se dohodneme, někdo striktně trvá na snížení ceny. Nicméně i ta první skupina časem zřejmě obrátí a peníze bude chtít až přejde tento čas solidarity a budou se hledat peníze, kde to půjde. Je to opravdu problém.

– Ještě ve větších potížích jsou v tomto živnostníci, protože ti většinou podepsali GD jejich smlouvy s obrovskými dodatky. Většinou to ani nečetli. Spláčou nad výdělkem. Většina stavebních kapacit stojí na OSVČ. TADY BUDE TŘEBA UDĚLAT NĚJAKOU PRÁVNÍ OCHRANU, PORADENSTVÍ, POMOC. Oni nebudou mít na právníky. Je to otázka, jak moc se na nich generální dodavatelé budou chtít zahojit. Ale s ohledem na to, že stavby fakt nyní již krvácí a oni jsou placení z rozdílu za co nakoupí a prodají, tak se dá očekávat, že po OSVČ budou peníze chtít.

– technické týmy ve firmách nemají co dělat. Zastavují se nabídky na nové stavby, a rozběhnuté ztratily tempo. Některé firmy od zítra zadávají údržbu areálu, ale to je řešení na pár dní.

– efektivita lidí na Home Office je nižší o 30 %. Neumíme to zatím dělat efektivně. Vše předěláváme na bezpapír, ale třeba lidé na stavbách jsou zvyklí na výkresy. Kupujeme parťákům tablety s velkou obrazovkou, ale je to porod.

STROJÍRENSTVÍ, SPECIÁLNÍ VÝROBA:

– klesla výkonnost lidí. Mají obavy, co bude. Do práce chodí z důvodu solidarity s firmou, ale bojí se.

– někteří nejlepší odborníci jsou ve vyšším věku. Mají obavy o své zdraví.

– do firmy jezdí dopravci, kteří nám můžou zavléct nákazu. Jezdí i z Itálie, Rakouska….děláme drastická opatření, aby nevylezli z auta, měříme jim teplotu, dezinfikujeme je…ale výsledkem je, že nakládky, skládání trvá 3x déle a všichni stejně mají strach. Každé auto je další nebezpečí a stoupá šance nákazy.

– nemohou k nám jezdit zahraniční přejímací technici. Vyrobené zboží zůstává na skladě a nemůžeme fakturovat. Lepší by bylo zastavit výrobu a nedělat na sklad.

– lidi jsme rozdělili, aby se nepotkávali – tak zní nařízení a logika – ale to vše výrobu prodražuje. Děláme už nyní se ztrátou.

– uvažujeme, že propustíme všechny lidi ve zkušební době. Těžko jsme je sháněli.

– zastavili jsme nábory – a zrovna se nám přihlásili dobří pracovníci, dali výpověď a mají nyní smůlu.

– firma vypadá jak v neděli. V kanceláři nikde nikdo. To je deprimující pro všechny.

DOPORUČENÍ:

– vyzvat firmy ke vzájemné výpomoci – nejsou brigádníci na sázení chmele a zeleniny a v jiných oborech nemají práci (cestovky, gastro apod).

– Snížení nebo odsunutí daní, a to včetně záloh – již v běhu

– prominutí nebo odsunutí povinných odvodů za zaměstnance – řeší se

– snížení rezervované kapacity odběru energií v závislosti na poklesu potřeby bez sankcí od dodavatelů jako je ČEZ.

– vytvoření pracovních dohod s úřady práce – část mzdy nese úřad práce, část mzdy nese zaměstnavatel, ale nemusí propouštět.

– rychlá podpora investic do technologií (i když to bude na úkor pracovní síle)

– jako podporu cestovnímu ruchu umožnit firmám benefit – finanční příspěvek na domácí rekreaci a uplatnit jako odečitatelnou položku z daní (podporuje MMR)

Toto je draft poznatků převážně firem do 100 zaměstnanců. Větší firmy začínají mít také problémy s likviditou a zvažují propouštění méně potřebných pracovníků.

Co je pro firmy nejdůležitější nyní = v jakém stavu chceme firmy, aby byly po útlumu (po epidemii) + jak toho docílit:

– absolutně šetřit – nevyčerpat cash, kterou bude akutně potřebovat minimálně pak na rozjezd. Pokud není odbyt, pak lidi poslat domů (dovolená, či doufejme, že se vláda k tomu postaví čelem jako i v dalších zemích), nemá smysl vyrábět na sklad nebo dělat nesmysly, stahuje to cash.

Tj. – aby firma po útlumu byla schopna ihned naskočit, tak bude potřebovat zásadně dvě věci: LIDI a CASH . Vše ostatní totiž jakž takž ve firmě zůstává, tj. stroje, zásoby, energie – vše tam je. Pro firmy je tak zásadní udržet si AKCESCHOPNÝ TÝM zaměstnanců a CASH, bez toho nejde káru roztlačit. A poučme se z Německa a krize 2009 – tam přesně toto vláda masivně podpořila a přesně proto se jim podařilo se z krize otřepat jako prvním.

Ad LIDI: někde dělají lidé až 70 % nákladů, v zájmu zachování zaměstnanosti i cashe by tady bylo vhodné se o náklady na lidi podělit (FIRMA a STÁT) => odpustit odvody soc a zdr, a sanovat pobyt zaměstnanců doma (o poměru se bavme). Stát tímto firmě nic nedaruje, stát si tímto kupuje zaměstnanost a funkční ekonomiku po úlumu !!!

Ad CASH:

úvěry, nájmy – jak změkčit odčerpávání cash z firmy. Opět – není to o žádné dotaci či daru, jde jen o ROZLOŽENÍ PLATEB V ČASE (natažení a zajištění plynulosti). Tedy optimálně:

– jak změkčit odčerpávání cash z firmy. Opět – není to o žádné dotaci či daru, jde jen o (natažení a zajištění plynulosti). Tedy optimálně: ÚVĚRY – Banky => pozastavit splatnost úvěrů o 2-3 měsíce a protáhnout o tuto dobu finální splacení úvěrů (musí mediovat stát)

=> pozastavit o tuto dobu finální splacení úvěrů (musí mediovat stát) NÁJMY – mediace či cokoli jiného, dopad je drtivý, ale podnikatelé jsou na obou stranách (nájemci a pronajímatelé, kteří také mohou být zatíženi úvěry apod.)

Další významnou oblastí k řešení je:

ZASTAVIT SPEKULANTY a EXEKUTORY – v situaci, kdy lidé zůstanou doma na 60% mzdy, tak aby se exekutoři nepřišli hned hojit…. (nařízení vlády, že v nouzovém stavu země neplatí lhůty /prodlužují se lhůty atp…..(?)

Ustanovit expertní skupinu složenou z lidí z univerzit, průmyslu, služeb, zemědělství, kultury, neziskovek, zdravotnictví…která si sedne do nějakého opuštěného hotelu a připraví to pro všechny oblasti během 3 dnů. A může se jít ven s koncepcí a tu porovnávat se skutečným stavem. A dělat systémová opatření. Lehce bychom potom dokázali vše spočítat, naplánovat, změřit.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A KORONAVIRUS

Předkládáme všem podnikatelům velmi cenné rady krizových manažerů, které zpracoval náš kolektivní člen – Česká asociace interim managementu. Cílová skupina: české malé a střední podniky, zejména výrobního charakteru.

Struktura dokumentu:

Nastala krize – Potlačení paniky – Velení – Získávání a přenos informací – Obchod a prodej – Plánování zakázek – Technická příprava – Nákup a zásobování – Logistika – Výroba, kooperace – Expedice – Poprodejní servis, reklamace – Ekonomika, finance – Personalistika – Interní komunikace – Systém řízení jakosti – Externí projekty – Kritická infrastruktura – Externí komunikace, PR – ICT systémy

Vláda poskytne firmám a podnikatelům 1 bilion korun

Podle dnešních informací vláda uvolní pro firmy a podnikatele postižené dopady koronaviru 1 bilion korun, a to 100 mld. Kč přímo a 900 mld. Kč na záruky. MPSV předkládá zítra (19.3.2020) do vlády návrh na prodloužení placení ošetřovného na celou dobu pandemie, snaha je i o vyšší míru, než je 60 %. Ošetřovné je navrženo nově i pro OSVČ, návrh MPSV je v částce 424 Kč/den, nakonec bude tuto problematiku ale řešit MPO, kde se návrh nyní zpracovává.

MPSV dále předpokládá prominutí penále u přehledů příjmů a výdajů, které předkládají OSVČ měsíc po podání daně z příjmů a dále předpokládá změnu legislativy, a to že by za 3-6/2020 OSVČ neplatili vůbec sociální pojištění. Zítra o tomto návrhu bude jednat vláda a rozhodne buď o odsunutí nebo odpuštění těchto pravidelných plateb.

Očekáváme, že pro OSVČ bude náklady na ošetřovné a příspěvek na úhradu úroku za úvěr kompenzovat ČMZRB skrze programy Záruk, což je jednodušší a rychlejší cesta než bezúročný úvěr COVID.

PROPEA – produkt na podporu exportérů

Vicepremiér Karel Havlíček 18.3.2020 oznámil nový program PROPEA na podporu exportérů spočívající v možnosti najmutí tamní expertní organizace na daném trhu, tzv. „blízkého experta“, který bude v době omezeného cestování našich exportérů po světě placen českým státem. Produkt bude k dispozici pro vybrané země jako např. Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, Peru, Čína, Mexiko a další.

Společnost Facebook avizuje pomoc pro malé podniky

Facebook oznámil, že přistoupil k vytvoření grantového programu o objemu 100 milionů dolarů, který pomůže 30 000 malým podniků z celého světa. Pro urychlení doporučujeme se zaregistrovat k odběru novinek a sledovat spuštění zde: https://www.facebook.com/business/boost/grants

Ošetřovné prodlouženo, bude i pro OSVČ

Premiér Andrej Babiš právě oznámil, že ošetřovné ve výši 60 % základu mzdy pro rodiče dětí do 10 let bude vládním nařízením prodlouženo na dobu trvání epidemie. Pro OSVČ půjde pomoc skrze MPO.

Výzva – Jak doma vyrobit roušku bez šití?

Co potřebujete? Papírovou utěrku, papírové kapesníky, gumičky, sešívačku + dezinfekci na ruce.

K ochraně zaměstnanců, podnikatelů i všech občanů doporučujeme nejdostupnější řešení v současné chvíli:

TECHNOLOGIE PRO BOJ S COVID-19 – BLESKOVÁ VÝZVA!

Upozorňujeme na výzvu EU pro přijímání žádostí o grant na technologie a řešení, které by mohly pomoci v boji s pandemií koronaviru. Jde o výzvu EIC pro SME a startupy a je otevřená i pro nemedicínská řešení, která pomohou například s monitoringem, organizací a podobně. Termín je šibeniční do středy 18. března 2020 do 17:00, ale přihláška není složitá a Ministerstvo průmyslu s CzechInvestem zajistili kapacitu pro konzultaci/pomoc s přihláškou a komunikují napřímo se zadavateli v Bruselu pro případné dotazy a upřesnění.

V případě zájmů se prosím obraťte přímo na Jana Kleslu – e-mail: klesla@mpo.cz , tel.: 773 105 894.

Bezplatná právní poradna pro podnikatele

Advokátní kancelář eLegal nabízí právní konzultace zdarma firmám, které se ocitly ve svízelné situaci. Tady najdete podrobnosti.

EGAP připravil balíček opatření pro exportéry zasažené pandemií onemocnění COVID-19

Exportní garanční a pojišťovací společnost pro usnadnění sjednání pojištění připravila balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Záměrem balíčku je omezit firmám rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů. Podrobné informace naleznete ZDE.

Prohlášení České bankovní asociace o přijetí mimořádného opatření bankami v podobě poskytnutí možnosti odkladu splátek úvěrů

Dne 12. 3. 2020 se prezidium České bankovní asociace shodlo, že vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a OSVČ, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji. Více informací na webových stránkách ČBA.

Jak efektivně zmírnit dopady pandemie na Váš byznys?

Poradí doporučení společnosti Deloitte – home office, finanční hledisko, cash flow, závazky vyplývající ze smluv, klíčová rizika, výzvy spojené s placením daní.

Česko platí kartou – možné řešení pro Vás?

Bezhotovostní způsob platby nyní hýbe společností a usnadňuje podnikatelům kritické období. Zažádejte si o platební terminál zdarma. Naše asociace je součástí projektu Česko platí kartou. Více info zde: https://www.ceskoplatikartou.cz/

Koronavir – jak vykrýt zakázky řemeslníků a dalších živnostníků?

Doporučujeme odložit zakázky plánované v bytových jednotkách, rodinných domech, zdravotnických zařízeních, domovech důchodců a domovech s pečovatelskou službou apod. V případě nutnosti provedení ověřit předem, zda budete na pracoviště vpuštěni a zakázku budete moci zrealizovat. Při práci dodržujte zvýšená hygienická opatření. Počítejte s potížemi ohledně oběda a občerstvení. Oslovte na základě nařízení vlády, uzavřené školy či školky, restaurace, jídelny, obchody, kanceláře, hudební kluby, bazény, sportoviště, fitness centra, divadla, kina atd. s nabídkou uvolněných kapacit pro vaše práce v tomto termínu. Můžete tak vyřešit zakázky, které se obvykle plánují na jiné roční období.

(Děkujeme za tyto tipy našim řemeslným cechům!)

Bezúročný Úvěr COVID pro podnikatele od ČMZRB bude spuštěn už 16. 3. 2020 odpoledne, o 14 dní dříve, než bylo avizováno. Na řadě jsou i OSVČ.

MPO společně s ČMZRB oznámili spuštění bezúročného úvěrování firem skrze Úvěr COVID ve výši 0,5 – 15 mil. Kč se splatností 2 roky s odkladem splátek na 1 rok, viz: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/. Připravuje se urychleně i řešení pro nejmenší firmy a OSVČ, a to změnou programů Záruka Expanze a Záruka 2015-2030 pro klienty se zaručovanými úvěry 0-15 mil. Kč (příspěvek na úhradu úroku, který platí své bance a příspěvek kompenzující pro OSVČ karanténu nebo ošetřování člena rodiny). Zároveň ČMZRB chystá změny programů tak, aby ve větší míře podporovaly provozní financování .

Více na www.cmzrb.cz.

SOUPIS DOPORUČENÝCH FIREMNÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED KORONAVIREM

Podle velikosti firmy a charakteru činnosti vybrat z níže uvedeného relevantní opatření, být raději vždy na straně bezpečnosti, nepodceňovat situaci. Onemocnění 1 člověka způsobí karanténu části/celé firmy.

Ustanovit specialistu – Epidemic manažera – EM (popis pracovní činnosti), který se bude zabývat výhradně kontrolou, navrhováním opatření a realizací všech nařízení, která vyplývají z dokumentů vedení firmy či orgánů státní správy. Zajistit jeho případnou zastupitelnost.

1. Omezení vstupu cizích osob do firmy:

Zákaz návštěv ve firmě. Vše vyřizovat elektronicky (telekonference, e-mail, telefon…). Výjimku povoluje pověřený člen představenstva a eviduje Epidemic manažer (EM) a recepce/vrátnice.

Pro mimořádné návštěvy je vyhrazena jedna zasedací místnost co nejblíže u vchodu se speciálním dezinfekčním režimem. Každý zaměstnanec bude mít při jednání s návštěvou cizího člověka roušku, dezinfekci rukou. Roušku i návštěvník.

Po každé návštěvě místnost dezinfikovat.

O návštěvách vést přesný přehled.

Každý návštěvník před návštěvou pošle elektronicky prohlášení o pobytu v rizikových oblastech, povinné karanténě, zdravotních obtížích

Firemní projekt manažeři se mohou stýkat s klienty jenom ve výjimečných případech a vždy s rouškou.

Zákaz osobního kontaktu firemních obchodníků s klienty. Vše domlouvat vzdáleně. Platí, že opatření proti epidemii mají přednost před obratem společnosti.

2. Snížení počtu pracovníků v areálu:

Všichni technici, kteří nejsou vázáni na výrobu, přechází na Home Office.

Pravidla pro Home Office – zvláštní dokument.

Projekt manažeři a obchodní manažeři – Home Office.

Pro konzultační schůzky vyhrazena jedna zasedačka co nejblíže vchodu s mimořádným dezinfekčním režimem.

Všem na Home Office je zakázán vstup do areálu, kromě vyhrazené místnosti.

Návštěvu konzultační místnosti je třeba dopředu hlásit členům představenstva a EM. Bez schválení není možné ani do této místnosti vstoupit.

Účetní – práce z domu, Home Office.

IT – zajistit pro všechny na Home Office vybavení a připojení. Kontrola kvality. Školení, vzdělávání našich lidí.

Výjimky navrhuje ředitel, schvaluje představenstvo, eviduje EM.

Zákaz kouření v celém areálu.

3. Zabránit míchání pracovních kolektivů a omezit styk lidí v areálu:

Zastupitelnost: rozdělit klíčové týmy na A a B s tím, že tým A pracuje ve firmě a tým B je doma se 100% náhradou a čeká na zavolání. V případě karantény v týmu A nastupuje tým B a není zcela ochromena firma.

Výrobní provozy rozdělit do sekcí a označit sekce viditelně. Pracovníky v sekcích označit odlišnou barevnou páskou na rukávu.

Každé výrobní sekci určit, kam v areálu může chodit. Do jiných částí areálu vstup zakázat.

Pracovním skupinám v jednotlivých sekcích odlišit časově příchod do práce – tzn. s cílem nepotkávat jiné lidi v jídelně, při vstupu do areálu, v šatně, při odchodu. Dodržování pracovní doby je nezbytné.

Organizovat přestávky tak, aby se nepotkaly pracovní skupiny.

Pohyb v areálu omezit i pro THP a management.

Zákaz společných porad. Vše řešit elektronicky a individuálně.

Speciální pomoc a podpora montérům v terénu. Zákaz jejich vstupu do areálu s výjimkou určeného prostoru.

V případě dobrého počasí přemístit společné setkání do prostor venkovních určených pro práci.

Venkovní prostory na terasách vybavit dezinfekcí a pro pracovní činnost.

4. Omezit provoz kantýny, společných kuchyněk, jídelních koutů:

Nejlepší stravování je stravování z jídla dobře upraveného a doneseného z domova.

Kantýna – přechod na balené porce jídla. Zákaz výdeje jídla z várnic na talíře.

Každý pracovník bude mít svůj vlastní příbor a jídelní nádobí. Určit místa pro umývání nádobí ve firmě. Dokonalé umytí až doma.

Žádné soukromé nádobí, hrnky, ve společných skříňkách a prostorech. Vše uložené u pracovníka v jeho stole či skříňce.

Příbory v kantýně – balené po jednom kusu v ubrousku. Postupně doplňovat.

Žádná volná dochucovadla k dispozici.

Veškerou výzdobu a doplňky zrušit z důvodu dokonalého čištění provozu.

Ve výrobních zónách vybudovat nové jídelní kouty s možností ohřátí doneseného jídla a možností umytí nádobí. V každém koutě lednice pro uložení doneseného jídla.

Uložení jídla v lednici pouze ve vlastních hermeticky uzavřených a jménem označených boxech. Lednice každý den dezinfikovat. Zbytky jídel odstranit.

V jídelních koutech umístit kontejnery na zbytky jídla a komunální odpad.

Na dílnách a v provoze, kde to lze, nainstalovat výdejní automaty na občerstvení (sladkosti, potravinové doplňky, bagety). Platby pouze kartou.

Každé použití společného předmětu – držadla konvice, trouba, lednice … po sobě otřít dezinfekčním ubrouskem.

Po každém použití jídelního koutu skupinou je nutná 10minutová dezinfekce úklidovou firmou/určeným pracovníkem.

Prostředky na mytí a dezinfekci rukou mít k dispozici před vstupem do jídelního koutu.

Povinné mytí a rukou a dezinfekce před jídlem pro každého.

Prodloužení placené doby na oběd o 10 minut.

5. Mimořádná hygienická opatření:

Ustanovení funkce Epidemic manažer. Popis pracovní činnosti. Striktní kontrola speciálního režimu ve firmě.

Zvýšení závazku úklidové firmy o 100 %. Prodloužení doby pobytu na dvojnásobný čas a specifikace nových činností.

Odstranění všech tiskovin, vizitek a organizérů ze stolu z důvodu provádění dokonalého úklidu.

Přechod na bezpapírovou digitální kancelář. Žádné kolování dokumentů ke schvalování. Zpracovat bezodkladně k tomu směrnici – manažeři.

Na smlouvách jenom jeden podpis oprávněné osoby, bez parafování. Schválení smluv, dokladů a dokumentů digitálně.

Každý vstupující do areálu (zaměstnanec, návštěva), musí mít u EM uložené prohlášení o pobytu a zdravotním stavu).

Každému vstupujícímu změřit teplotu.

Každý vstupující si dezinfikuje ruce podle návodu.

Všechny toalety jsou vybavené návody na mytí rukou a dezinfekcí. Povinnost používat.

Odstranění všech předmětů z toalet, společných prostor a chodeb tak, aby mohla být denně prováděna dezinfekce celých ploch.

Generální úklid všech výrobních prostor ihned. Úklid provádět na denní bázi na konci směny. Označení všech prostor zodpovědnými pracovníky za daný prostor. Kontrola úklidu na denní bázi.

Úklidová firma nesmí působit jako přenašeč nákazy mezi jednotlivými sekcemi areálu – rozdělit úklid areálu mezi konkrétní pracovníky a nestřídat je.

Po celou pracovní dobu v areálu nechat pracovat podle daného postupu uklízecí tým, který neustále udržuje dezinfikované hlavní koridory, společně prostory, toalety. Dezinfekce všech klik.

Nahrazení mechanických dveří u hlavních vstupů elektrickými na senzor.

Vybavit každého zaměstnance dezinfekčním a ochranným balíčkem. Specifikace a doplňování podle jednotlivých pozic.

Povinnost všech pracovnků čistit své pracovní nástroje a nářadí (platí i pro počítače, tiskárny…). Denně po skončení práce, ale i v průběhu.

Všechna pracoviště vybavit hygienickými ubrousky, dezinfekcí vč. doplňování.

Nepoužívat na toaletách elektrické vysoušeče rukou. Nahradit papírovými ručníky na jedno použití.

Vyčistit vzduchotechniku odbornou firmou v celém areálu.

Dezinfekce firemních vozidel dle stanoveného režimu. Zajišťuje údržba. Nákup čističe s ozonem.

Zajistit čističky vzduchu do určených prostor, zasedaček.

6. Zdravotní reporting zaměstnanců:

V případě změny zdravotních poměrů u zaměstnance (zdravotní potíže, podezření z nákazy u zaměstnance nebo kohokoliv z okolí, návštěva společné akce, kde hrozí přenos nákazy…) je třeba zůstat doma, kontaktovat nadřízeného a další pracovní postup s ním konzultovat. Toto platí i pro zaměstnance na Home Office.

a další pracovní postup s ním konzultovat. Toto platí i pro zaměstnance na Home Office. EM zpracuje každý den report pro vedení firmy o vývoji u zaměstnanců a nejbližších subdodavatelů.

Na všechna pracoviště je zaveden informační panel (nástěnka/obrazovka), kde jsou pracovníci aktuálně informováni o novinkách a plánech.

Každý zaměstnanec je zapojen do informačního sms systému , aby mohl dostat urgentní zprávy a doporučení.

, aby mohl dostat urgentní zprávy a doporučení. Každý zaměstnanec ví, kam má volat v případě zdravotních komplikací a jak má postupovat. Každý zaměstnanec obdrží brožuru o koronaviru.

Každý zaměstnanec ví, kde se může ve firmě zeptat a konzultovat svoje potíže, návrhy, nedorozumění.

V celém areálu odstranit zbytečné staré pokyny a nahradit je novými. Pokyny okolo C-19 musí mít stejnou grafiku.

7. Obecné:

Porušení jakékoliv zásady je bráno jako hrubé porušení pracovní kázně se všemi důsledky.

Nezavádění neprodleně všech opatření zodpovědnými manažery a nedostatečná kontrola těchto opatření je také hrubé porušení pracovní kázně.

Manažeři mají za úkol stále sledovat vývoj situace a podle toho provádět opatření, podávat hlášení.

Pro všechny zaměstnance platí, že ochrana zdraví je jejich vlastní starostí a z toho vyplývá i povinnost hlásit porušování těchto opatření a navrhovat jejich vylepšování.

Dle možností firmy zajistit pracovníkům příspěvek na potravinové zdravotní doplňky ve výši 200,-Kč měsíčně.

Platí, že lépe je hygienická opatření přehánět než jakkoliv podceňovat. Nechránit zdraví jenom svoje, ale i zdraví lidí okolo sebe.

Situaci zvládneme jenom ve spolupráci, v úctě jednoho k druhému, a ne v izolaci.

Myslet, myslet, myslet!

Update verze z 14.3.2020

S poděkováním za podklady firmě LIKO-S a.s.

Úvěr COVID – klíčové body postupu poskytování zvýhodněných úvěrů:

MPO od 14.3.2020 spouští informační linku na tel.: 224 854 444 – v kontextu s koronavirem + zveřejňuje nejčastější dotazy a odpovědi.

Praha, 14.3.2020 – V návaznosti na noční vládní usnesení k obchodům a restauracím MPO spustilo informační linku pro veřejnost. A na www.businessinfo.cz postupně zveřejňuje otázky a odpovědi.

Více info zde:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/224-854-444-je-informacni-linka-mpo-v-kontextu-s-koronavirem–253478/

Otázky a odpovědi na portálu MPO BusinessInfo.cz zde:

https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/

V pondělí 9. března 2020 byl vládou schválen národní program Úvěr COVID. Cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Dne 13.3.2020 zveřejnila ČMZRB předběžnou výzvu k tomuto programu s bližšími informacemi, pro koho je určen a za jakých podmínek lze toto financování získat.

Více informací zde:

https://www.cmzrb.cz/zverejnili-jsme-predbeznou-vyzvu-s-blizsimi-informacemi-k-uveru-covid/

Ministerstvo financí v řádu dnů představí liberační balíček

AMSP ČR se 13. 3. 2020 zúčastnila jednání pracovní skupina na Ministerstvu financí k opatřením, která se budou týkat dopadů na podnikatele v souvislosti s koronavirem.

Jde zejména o:

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020 .

a úroku z prodlení, a to nejdéle . Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody související s koronavirem.

ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.

v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč. Bude možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení , pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem. Plošné 75% prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem. Poplatek se sníží ze 400 Kč na 100 Kč.

za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem. Poplatek se sníží ze 400 Kč na 100 Kč. V souvislosti s 3. a 4. vlnou EET bude Finanční a Celní správa při kontrolní činnosti postupovat citlivě a s tolerancí k případným zjištěným nedostatkům. Podnikatelé dotčení koronavirem se např. nemusí obávat sankcí, pokud z důvodu nařízené karantény nebudou schopni vyřídit vše potřebné včas.

Bližší informace zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-v-radu-dnu-predstav-37832

V souvislosti se šířením koronaviru Evropou jsme si Vám dovolili připravit několik preventivních doporučení ze zkušeností členských firem. Nemáme zatím žádné instrukce ze strany státu, nechceme vůbec šířit paniku, ale kdo je připraven, není překvapen. Je třeba bez odkladu řešit prevenci a připravit firmy provozně. Panika vzniká, pokud lidé nejsou informováni a ponecháni svému osudu.

Omezení konzumace jídla ve velkých skupinách. Do odvolání zajistit obědy pouze hygienicky zabalené, aby se vyloučila možnost kontaminace při vydávání ve společné kantýně. Zaměstnancům dát k dispozici hygienicky zabalené příbory. Všechna oddělení vybavit čistícími ubrousky na PC a klávesnice. Všichni mají povinnost si denně čistit klávesnice a PC. Kuchyňky – z kuchyněk si všichni odnesou své soukromé nádobí a uschovají si ve svých stolech. Úklid pracovních ploch – všichni zaměstnanci si uklidí své pracovní plochy, které budou maximálně vyklizené. Všechny papíry, vizitky a ostatní vybavení bude uklizeno v šuplících a ve stolech, aby bylo možno provádět co nejlepší úklid a dezinfekci. Omezit návštěvy do firmy – dodavatelé úplně, zákazníci – na schválení vedení / ředitelů divizí apod. dle organizačního schématu konkrétní firmy. Veškeré schůzky realizovat přes Skype. Šatny muži – vyklidit police, které nejsou uzavřené. Všechny věci uskladnit do odvolání ve skříňkách. Šatny ženy – veškerou svou kosmetiku mít zavřenou ve skříňce. Zákaz kouření v celém areálu firmy z důvodů shlukování se ve skupinách. Zaměstnanci vybraných divizí nebudou do práce chodit přes centrální recepci v hlavní budově a budou využívat vchody přímo pro svoje budovy. Pomoc a podpora montérům v terénu. Vybavit je hygienickými balíčky na cesty (dezinfekce rukou, dezinfekční jednorázové ubrousky, roušky, vitamíny). Požádat montéry, aby omezili co nejvíce kontakt s lidmi z firmy při cestách na centrálu firmy a do poboček firmy pro zamezení případnému šíření na obě strany. V okamžiku, kdy se použijí spotřebiče ve společných kuchyňkách, vždy se otřou dezinfekčními ubrousky. Všem zaměstnancům dát příspěvek 200 Kč na nákup vitaminových a potravinových doplňků pro zvýšení obranyschopnosti organismu. Na WC vypnout vysoušeče rukou. Odstranit papírové kapesníky a veškerou kosmetiku. Nechat pouze mýdlo, dezinfekce, dezinfekční ubrousky a papírové ručníky. Zajistit celodenní úklid firmy úklidovou firmou – dezinfekce celé firmy. Určit Koronavirus managera – pracovní náplň: kontrola plnění úkolů a opatření ze zápisů na téma Koronavirus. Zavedení nových opatření. Rozmístění dezinfekce do prostor – vrátnice, šatny, prostory výroby, kuchyňky, zasedačky. Na WC budou dávkovače vyměněny. Vybavit menší kanceláře s velkou fluktuací lidí čističkami vzduchu. Zasedací místnosti – kompletně uklidit, vyhodit staré čisticí prostředky na tabule a dodat nové. Doplnit dezinfekci na ruce. Kantýna:

a) eliminovat dodávku nezataveného jídla od externích dodavatelů;

b) obsluha kantýny bude do odvolání povinně nosit ochrannou roušku a rukavice;

c) z pultu odstranit ovoce i pečivo;

d) vitamíny budou k dispozici pouze na vydání obsluhou kantýny;

e) z kantýny odstranit veškerou výzdobu, květiny, ze stolů odstranit solničky a pepřenky. Nakoupit balený pepř a sůl, které budou vydávány obsluhou kantýny;

f) odstranit kelímky;

g) k terminálu na objednávání obědů doplnit dezinfekční ubrousky;

h) vyčistit varnou konvici v kantýně;

ch) na vstupní dveře do kantýny instalovat ceduli: zákaz vstupu osobám, které nebyly dezinfikovány. Vyčistit vzduchotechniku v celé firmě – odbornou firmou – zajistit dezinfekci, vyměnit filtry ve vzduchotechnice. Telefonní budky – vyvěsit cedule: pokud možno nepoužívat. Veškerá opatření zavést současně i na pobočkách – zodpovědnost mají vedoucí poboček. Na pobočkách omezit chození do restaurací. Nakoupit čističky mobilních telefonů. Tisk letáků na vchody – oddělit zaměstnance co nejvíce od sebe. Se strážní službou domluvit otevření recepce už od 6.00 h. Zjistit možnosti automatického otevírání dveří a antibakteriální kliky. Svačiny a nákupy sjednávat na základě objednávek asistentky, kantýna poté předá v krabici pod páskou, aby nedošlo ke styku zaměstnanců jiných divizí. Nákup bezkontaktního automatického lisu na citrusy. Provozy vybavit novými mikrovlnnými troubami. Oddělit partie při obědě – možnosti: stan na terase, výhřevná tělesa na terasu. Zásobování kávou pro lidi z určitých provozů. Dokoupit teploměry na pobočky. Omezit přístup montérů do budovy, předávání zakázek přes Skype, elektronicky, složky realizací, výkresy… Každý zaměstnanec dostane hygienický balíček – rouška, dezinfekční ubrousky a gely. Vytipovat zaměstnance na home office – s tím, že budou chodit do práce pouze max. 2x týdně. Rozdělit montéry na pevné týmy, netočit lidi v autech, pevné týmy do odvolání. Dezinfikovat auta, vybavit auta dezinfekcí. Vyvíječ ozónu – dezinfekce vozů. Zajistit komunikaci uvnitř firmy pro případy nouze, přes soukromé kanály – SMS brána a Mailchimp. Využít vlastní aplikace pro okamžitou informovanost všech zaměstnanců skrze mobilní telefony. Zajistit informovanost zaměstnanců o aktualitách a nových nařízení, včetně výrob, prostřednictvím nových informačních monitorů. Dezinfikovat myčky nádobí. Recepční se bude při příchodu každého hosta povinně ptát, zda nebyl v posledních 14 dnech v rizikové oblasti. Ty, co byli, nevpustí. Ostatní bude upozorňovat na povinnost dezinfikování rukou, která bude pro vstup podmínkou. HR zajistí informace o: Počtu osob, které jsou momentálně na dovolené a kde. Vedoucí pracovníci budou informovat HR o dovolených svých podřízených, do jaké jedou oblasti, přes jaké dopravní uzly budou cestovat atd. HR poté po jejich návratu bude řešit, jak postupovat a počtu osob, která jsou v domácí karanténě nebo dohodne Home. Zvážit prodlužování smluv lidem ve zkušební době. Revidovat finanční zdroje – banka, zásoby, pohledávky. Odložit školení. Zajistit na ubytovnách nový hygienický režim. Naplánovat pro případ karantény režim pro ostrahu majetku a služební vozy. Předat všem zaměstnancům základní info o postupu, pokud se necítí dobře. Předat kontakty na příslušné hygienické stanice a postup. Informovat zaměstnance, že firma se cíleně připravuje, má plán. Nedostatek informací způsobuje paniku.

S poděkováním za podklady firmě LIKO-S a.s.

Postupně se určitě objeví ještě další informace z jiných zdrojů (média, lékaři apod.), ale prozatím poskytujeme alespoň výše uvedené doporučení. Oficiálním dopisem ze dne 25.2.2020 jsme oslovili předsedu vlády Andreje Babiše, vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se žádostí k vyjádření o plánovaném postupu vlády pro případ, kdyby bylo třeba přistoupit ke krizovým opatřením. O řešení dopadů na MSP a živnostníky vedeme intenzivní jednání s vládou. Průběžně Vás budeme informovat.

AMSP ČR v souvislosti s dopady koronaviru na podnikatele prosazuje:

Kompenzace mezd a odvodů prvních 14 dnů;

Ošetřovné i pro OSVČ;

Bezúročné provozní úvěry s odkladem splátek a s možností prolongace a případného navýšení, pokud bude z důvodu karantény či navazujících opatření v důsledku koronaviru podstatně omezen;

Apelujeme na vládu a banky ohledně vstřícnosti bank při neplnění úvěrových kovenantů podnikateli a firmami v důsledku těchto opatření, kompenzace úroků z prodlení;

Odklad plateb DPH;

Odklad plateb za energie a plyn, kompenzace části úroků z prodlení;

Zejména pro OSVČ a mikrofirmy kompenzace snížením odvodů na sociální pojištění, u OSVČ snížení záloh pojistného na důchodové pojištění + příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

AMSP ČR VYZÝVÁ FIRMY A PODNIKATELE K MAXIMÁLNÍM OPATŘENÍM V OBLASTI PREVENCE VE FIRMÁCH A DODRŽOVÁNÍ VŠECH NAŘÍZENÍ.

V souvislosti s celosvětovým výskytem onemocnění COVID-19 uvádíme přehled doporučených zdrojů informací:

Vláda České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Státní zdravotní ústav

Kontakty na krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Další informace viz aktuality na webu:

http://amsp.cz/clanky-na-webu-amsp/

http://amsp.cz/v-sobotu-navrh-amsp-cr-na-mpo-v-pondeli-zverejneno-konkretni-opatreni-koronavir/

http://amsp.cz/nahrada-nemocenske-v-dusledku-covid-19-statem-amsp-cr-jedna-intenzivne-s-mpo-o-moznych-kompenzacich-pro-podnikatele/

Praktická příručka pro zaměstnavatele od Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.:

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/shownews.page?News=en/czech-republic/cz/Koronavirus_prakticka_prirucka_pro_zamestnavatele

Vaše AMSP ČR

