Víkendář: Skutečný počet nakažených a poučné italské zkušenosti

„Italské zkušenosti ukazují, že karanténa celého města je nutnou, ale ne jedinou podmínkou pro zastavení epidemie. Pokud 50 % nakažených nevykazuje symptomy, není naděje, že bychom dostali nemoc pod kontrolu, aniž by proběhlo masivní testování,“ píše na stránkách ProMarket ekonom Luigi Zingales s tím, že není specialista na infekční choroby, ale uvedené tvrzení se opírá o zkušenosti odborníků z Itálie a také o analýzu dostupných dat.



Ekonom poukazuje na malé italské město Vo’ Euganeo s 3 341 obyvateli, kteří byli na koronavirus testováni dvakrát. Poprvé, když bylo město uzavřeno. Podruhé pak o dva týdny později. Šlo tedy o podobnou situaci, jaká byla na lodi Diamond Pricess a podle ekonoma byly podobné i závěry: Asi 505 nakažených nevykazovalo symptomy nemoci. „Pokud pak čísla upravíme o tuto skutečnost, smrtnost se pohybuje kolem 1 %, což je vysoko nad čísly Světové zdravotnické organizace, i když je to stále desetkrát více než u běžné chřipky,“ píše Zingales.





Jižní Korea prováděla a provádí intenzivní testování, a tudíž „by měla být schopná detekovat většinu nakažených“. Z jejích dat je podle ekonoma zřejmé, jak významný má na oficiální počty nakažených vliv právě to, jakým způsobem a v jakém množství jsou testy prováděny. A následně tedy i na to, jaká je skutečná smrtnost nemoci. Dokonce pak můžeme tvrdit, že počet úmrtí je lepším ukazatelem toho, kolik je ve společnosti nakažených, než jsou čísla odvozená z výsledků testů . Podle ekonoma to platí například o Spojených státech , kde jsou testy „velmi sporadické“.Co ale ukazuje italská zkušenost ohledně dalšího postupu? Jestliže posuzujeme šíření nákazy podle počtu úmrtí s předpokladem, že smrtnost se pohybuje kolem zmíněného 1 %, dostaneme následující obrázek:





Lombardie byla tedy pravděpodobně epicentrem epidemie, ale Benátsko (Veneto) mělo mnohem pomalejší růst nakažených i přesto, že první úmrtí tu nastalo ve stejné době jako v Lombardii. Právě zde přitom byla uplatňována strategie masivního testování podobně jako v Jižní Koreji. Region byl tedy schopen izolovat nakažené lidi, a to i v případě, že nevykazovali symptomy. Závěr je tedy zřejmý: Je nutné testovat ve velkém množství a co nejdříve, aby bylo izolováno co nejvíce nakažených. „Což je opak toho, co dělají Spojené státy,“ uzavírá ekonom s poukázáním na to, že americký zdravotní sektor je „nejdražší na světě, ale pokud tohle nedokáže, je načase jej od základů změnit“.



Zdroj: ProMarket; Foto: Flickr