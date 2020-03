Jak se situace na trzích vyvíjí ve světě a u nás? Ztrácejí snad investoři víru, že vlády a centrální banky dokážou trh podpořit?

Opatření přijatá proti šíření koronaviru budou mít významný dopad na společnosti z celého světa

Investoři se nyní soustředí spíše na novinky spjaté s koronavirem samotným než na přijatá monetární a fiskální opatření

V dobách zvýšené nejistoty by měli investoři víc než kdy jindy zůstat klidní a zaujmout defenzivní postoj

S tím, jak roste množství osob infikovaných koronavirem, vzrůstá také tlak na kapitálové trhy. Vlády napříč zeměmi přijímají bezprecedentní opatření, aby podpořily ochromenou ekonomiku. Budou tato opatření fungovat? A jak dlouho zůstanou v platnosti? Nejistota, kterou tyto a další podobné otázky vyvolávají, se promítá v podobě zvýšené kolísavosti trhů.

V rámci jednoho dne dochází nyní na trzích pravidelně k výkyvům až o 10 %, americké akciové trhy zaznamenaly v pondělí pokles dokonce o 13 %. Takové propady trhů v rámci jediného dne jsme nezažili ani při finanční krizi v roce 2008. Jde o největší jednodenní propad trhů od roku 1987. V USA skončilo rekordně dlouhé období růstu trhů, které začalo před jedenácti lety. A když už jsme u těch rekordů – americké akciové trhy se propadly do medvědího trhu nejrychleji za celou historii burzovního obchodování v USA, a to za pouhé tři týdny. Podobně na tom byly i ostatní světové trhy, jejichž vývoj kopírovala také pražská burza. Pozitivní zprávou je, že situace v Číně se začíná rychle dostávat do normálu, jelikož většina obyvatel se vrátila do práce a podniky jsou díky tomu opět v provozu.

Přiznejme si, že při prvních zprávách o možném nástupu medvědího trhu, tedy období poklesu cen, investoři začínají podléhat vlastním obávám. Hlavou se jim honí myšlenky, zda nemají všechno prodat a vrátit se, až trh začne růst. Hezké by to bylo, kdyby dokázali trefit dno a vrchol. A to zpravidla nedokáží. Proto tak většinou na trhu prožijí velké pády, aby pak konečně prodali a připravili se o nejziskovější dny růstového trendu.

Zprávy ohledně koronaviru a jeho šíření na nás útočí ze všech stran, zdá se proto být obtížné stát se proti nim imunní a nepanikařit. Domníváme se, že investoři se soustředí spíše na takové zprávy než na zprávy o zavedení opatření ze strany centrálních bank a vlád. Nicméně tato opatření nemají v naší historii obdoby. Ať už se jedná o centrální banky, které snižují úrokové sazby nebo jinak uvolňují svoji monetární politiku, či vlády, které zavádějí řadu podpůrných opatření a zdají se být víc než ochotné přistoupit k dalším krokům na podporu ekonomiky.

Investorům doporučujeme nepanikařit a vyčkávat. My sami se nyní zaměřujeme na nové zprávy, které by nám pomohli indikovat vývoj současné situace k lepšímu. Důležité je dbát na zásady:

1. Diverzifikovat

Neboli rozdělit rezervy a finanční majetek mezi více aktiv. Je to variace poučky nedávat všechna vejce do jednoho košíku.

2. Dodržet investiční horizont

Při dodržení investičního horizontu může investor profitovat z dlouhodobého růstu cen akcií. Snažit se časovat trh je velmi riskantní.

3. Investovat pravidelně

V době poklesů totiž nakupujete levněji, což se většinou snažíte dělat i v běžném životě. A stejně se chovají ti nejlepší investoři světa. Kupují levně. Případné větší investice doporučujeme rozložit do menších částek investovaných pravidelně v průběhu delšího časového období.

Aktuální komentář k našim středoevropským strategiím

Dluhopisové fondy

Až do čtvrtku 12. března byl vývoj českých dluhopisů pro fond NN (L) International Czech Bond velmi pozitivní, český dluhopisový index měl druhý nejlepší start do nového roku od roku 1999. České státní dluhopisy výkonností překonaly dluhopisy všech sousedních zemí. Od čtvrtku se české dluhopisy vyvíjí bohužel podobně jako eurové dluhopisy – nízká likvidita, trh s velkým rozdílem mezi cenou nákup a prodej a protože se portfolio oceňuje za nižší z obou cen, jde hodnota podílové jednotky dolů. V NN IP předpokládáme, že se dříve či později trh znovu stabilizuje, obchodování se vrátí do normálu a rozdíl mezi oběma cenami se opět zúží. K 16. březnu 2020 bylo portfolio zainvestované především do státních dluhopisů s průměrným výnosem do splatnosti 1,78 % a durací 6,80 roku.

Naopak pro fond NN (L) International Czech Short Term Bond se téměř nic nemění – ještě před snížením sazeb se podařilo portfolio zainvestovat do krátkodobých státních dluhopisů s poměrně vysokými výnosy, kde jsou rozdíly mezi cenami poměrně malé. K 16. březnu 2020 mělo portfolio průměrný výnos do splatnosti 2,00 % při duraci 0,77 roku.

Akciové strategie

Akciové fondy NN (L) International Central European Equity a NN (L) International Romanian Equity bohužel zaznamenávají v posledním týdnu výrazný propad, jaký pozorujeme na ostatních globálních trzích, především západní Evropy a USA.

Důvodem jsou obavy z ekonomického dopadu na světovou ekonomiku po opatřeních, které byly zavedené proti šíření koronaviru. Částečná karanténa, uzavírání obchodů, kanceláří, omezení mezistátní přepravy, apod. s vysokou pravděpodobností výrazně přispěje ke snížení HDP v prvním a zdá se že i ve druhém čtvrtletí. Výsledkem bude velmi pravděpodobně propad zisku společností hlavně ze spotřebitelského sektoru. Na banky, které jsou v portfoliu obou fondů výrazně zastoupeny, dopadne současná situace také, ale v menší míře než na firmy z maloobchodu a služeb.

Dá se sice očekávat méně prodaných úvěrů a hypoték, pokles příjmů poplatků, nicméně neočekáváme drastický propad úrokových marží, protože centrální banky v regionu zatím nepřistupují k nějakému drastickému snížení sazeb. To by se však mohlo časem změnit, jak vidíme např. na současném, ale zároveň i dalším očekávaném postupu ČNB.

Pokud by situace netrvala déle než 1 měsíc, dal by se očekávat poměrně rychlý návrat do normálu. V takovém případě, by byly současné propady na akciových trzích poněkud přehnané. Pokud však bude pandemie přetrvávat a opatření proti šíření zůstane v platnosti déle, zotavení akciových trhů by pravděpodobně rychle nenastalo.

Propad ceny ropy je pro region střední Evropy pozitivní zpráva. Evropa jako taková, je čistým spotřebitelem ropy. Situace povede k celkovému snížení nákladů pro firmy a domácnosti, čímž by měla zpomalit inflace.