Babiš se opřel do šéfa krizového štábu Prymuly: Říkám mu, aby lidi neděsil

Kvůli pandemii koronaviru se dnes premiér Andrej Babiš vypravil na zámeček do Lán za prezidentem Milošem Zemanem. Co společná schůzka přinesla? Premiér promluvil exkluzivně pro Televizi Nova nejen o dojmech ze setkání s prezidentem, ale i o stavu, v jakém se Česko v boji s koronavirem nachází v těchto dnech. Situaci považuje za příznivou. Potrvé se vymezil i proti šéfovi Ústředního krizového štábu Romanu Prymulovi. Co přinesla vaše schůzka s panem prezidentem. Má krizový štáb a vaše kroky plnou podporu Hradu? Určitě ano. Pan prezident má velkou zásluhu na tom, že vlivem jeho vztahů s čínským prezidentem dostáváme přednostně potřebnou pomoc. Podle profesora Prymuly je ve hře i zákaz vycházení? Současná opatření snad nefungují? Já věřím, že jsou dostatečná. Naši lidé jsou odpovědní, solidární, musíme držet spolu. Opatření vlády dodržují. Doufám, že k zpřísnění nedojde a že si všichni uvědomují odpovědnost vůči vlastním rodinám i národu. Když jsme u pana Prymuly. Dneska oznámil, že by se měly zakázat i slevové akce v obchodech... To není dobrý nápad, já si to nemyslím. Slevy je třeba ponechat. Umožnili jsme důchodcům chodit do obchodů ráno, protože jsou obchody čerstvě vydezinfikované. Chceme právě je ochránit, abychom nedopadli jako v Itálii Pan Prymula je všeobecně ve svých vyjádřeních hodně drsný, ze své pozice asi počítá vždy s tou horší variantou, je tahle radikálnost na místě? Říkal jsem mu, aby lidi neděsil, protože není důvod. Zvládáme to v porovnání s jinými zeměmi velmi dobře. Jsem přesvědčený, že to zvládneme. Ale nezapomínejme, že jsme ve válce. Pokud tento víkend všichni zůstaneme doma, bude to nejlepší. Je to důležitý víkend pro nás všechny!

Opozice sice nezpochybňuje nutnost razantních kroků v boji s koronavirem, ale kritizuje vás za chaos, jaký to provází. Každý den nějaký nový zákaz, jednou mohou senioři do obchodu mezi 10 a 12, další den už je to jinak. Nemyslíte si, že má opozice trochu pravdu?

Není to chaos, my prostě reagujeme na podněty občanů. Nemůžeme předvídat veškeré životní sitace. Upravili jsme pravidla pro pendlery i nákupy pro seniory, protože go lidé chtěli jinak. Vláda jedná 24 hodin denně.

Kritiku sklidilo také vítání čínského letadla s respirátory, že to byla zbytečná exhibice až příliš velkého počtu lidí...

Nebyla to exhibice. Chtěli jsme ukázat, že ministr Hamáček byl pověřen leteckým mostem s Čínou. Zítra ráno má přiletět další. Pokud dorazí, jsme na čas zabezpečeni. V Číně dnes nakupuje celá planeta, my tam máme díky prezidentovi skvělé vztahy.