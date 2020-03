Mnoho zaměstnanců v posledních dnech vyměnilo kancelář ve firmě za svůj pracovní koutek u sebe doma. I když někteří pracovníci již mají s prací z domova bohaté zkušenosti, pořád je zde mnoho lidí, kteří se s ní setkávají poprvé. Třeba proto, že dříve na home office nechtěl jejich zaměstnavatel přistoupit nebo ho to vůbec nenapadlo. Práci z pohodlí domu lze vykonávat i během nařízené karantény, v tomto případě vám zůstane 100 % z platu či mzdy. A jak zvládnout home office s dětmi za zády?

Dostat se doma do pracovního režimu není snadné

Najet v domácím prostředí na běžný pracovní režim není vůbec jednoduché. Obzvlášť pokud se s tím setkáváte poprvé nebo máte doma malé děti v předškolním či školním věku. I když se školky na rozdíl od škol nemusely zavírat, některé přesto dočasně ukončily svůj provoz. Nebylo dostatek dětí, někdo v blízkosti onemocněl koronavirem nebo se předškolní zařízení rozhodlo co nejvíce eliminovat možná rizika.

A ne každý si může dovolit odejít na ošetřovné, viz článek „Koronavirus: OČR, karanténa, home office – na co mají zaměstnanci právo?“ Buď má možnost práce z domu za 100 % výdělku, snížení příjmu na 60 % v době ošetřovného by mělo negativní dopady na příjmy domácnosti nebo jako OSVČ prostě přestat pracovat nemůže. Obzvlášť v situaci, kdy je hodně malých firem a drobných živnostníků nuceno pozastavit svoje podnikání z důvodu nařízení vlády. Více jsme psali v článku „OSVČ na stát spoléhat nemohou, přežije ten, kdo se přizpůsobí!“

Jak zvládnout práci na home office, když máte doma malé děti?

Dobré je zachovat běžné denní návyky. Ráno vstaňte, nasnídejte se, převlékněte a upravte. Prostě jako do práce, i když doma samozřejmě zvolte pohodlnější oblečení, v pyžamu však nezůstávejte.

Nastavte si v hlavně správný mindset. Vyhraďte si pracovní místo pro práci a udržujte jej uklizené. Špinavé talířky se zbytky jídla, prázdné hrníčky od čaje a kávy vás budou jenom rozptylovat. Práce z domova by neměla představovat více času na domácí práce, vaření, úklid a praní špinavého prádla. Po dobu, kterou si vyhradíte na práci, tyto činnosti úplně vypusťte.

Každé ráno nebo dopředu večer si napište plán úkolů tzv. to do list. Postupně jednotlivé splněné úkoly odškrtávejte. Budete tak mít dobrý pocit z dobře odvedené práce.

Předem si rozvrhněte den do určitých bloků, např. kdy budou děti spát nebo se o ně bude starat partner. Jedná-li se o starší potomky, sdělte jim, v jakém čase se jim nebudete moci věnovat s tím, že se budou muset zabavit samy.

Na druhou stranu si naplánujte i čas na hraní a učení s dětmi. Snažte si tyto časové úseky dodržovat. V době určené dětem vypněte počítač a zvonění na telefonu a neodbíhejte k práci! Dopředu dětem vysvětlete, co spolu budete v danou chvíli dělat, tak předejdete tomu, že po vás pak budou vyžadovat další činnosti. Ujasněte si pravidla hry předem.

Nevymýšlejte dětem neustále program s tím, že během vašich pracovních bloků jim dáte tablet či zapnete televizi. Naučte je fantazii a vlastním hrám, ať se zabaví samy.

Rozdělte si práci na tu, kterou s dětmi za zády hravě zvládnete až po tu náročnější, u které musíte mít naprostý klid. Tu dělejte v době, kdy budou děti spát nebo je zabaví partner.

Nevařte! Alespoň ne během vámi určené pracovní doby. Obstarejte si jídlo jinak nebo si uvařte vždy večer dopředu na další den. Také hodně pijte a větrejte!

Zvládněte vše v klidu, přeji vám především hodně sil a pevné nervy!

A co vy? Jak zvládáte práci z domu? Co byste poradili ostatním, kteří se s prací na home office setkávají vůbec poprvé v životě? Napište nám svoje postřehy do komentáře.

P. S. Umíte šít? Navštivte skupinu na Facebooku Česko šije roušky a přidejte se k ostatním, kteří dobrovolně šijí roušky těm, kteří je nejvíc potřebují.

Autorka: Zuzana Klímová, garantka rekvalifikačního kurzu Online marketing, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně.

