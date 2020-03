Daňové dopady práce z domova (tzv. homeoffice)

Při poskytnutí náhrady nákladů, které byly zaměstnancem prokazatelně vynaloženy při práci z domova, se nejedná na straně zaměstnance o zdanitelný příjem. Zdanitelný příjem by vznikl pouze v případě náhrady nad rámec prokázaných výdajů a nesplnění podmínek dle zákoníku práce a zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Stejný režim pak bude sledovat platba pojistného na veřejnoprávní pojištění hrazená zaměstnavatelem a zaměstnancem.

