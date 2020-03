Zemětřesení na trzích: Nová doba, staré pravdy

Ropa za třicet dolarů za barel a nějaké drobné, výnosová křivka v USA pod jedním procentem, denní pohyby akciových indexů o deset procent. Poslední týdny na světových trzích jsou hodně divoké a finanční poradci mají plné ruce práce s uklidňováním té části klientů, která má peníze (i) na finančních trzích. Některé věci ale ani po prudkém obratu nepřestaly platit.

1. Příležitost pro poradce

Začněme rovnou finančními a investičními poradci. V dobách, kdy trhy rostou a klienti mají nakoupené hlavní akciové indexy skrze levné ETF, si všichni mnou ruce. Možná si dokonce drobní investoři v té době říkají, že radit nepotřebují.

V době, kdy se trh hroutí, vztah poradce a klienta získává na významu. Dodání důvěry, uklidnění, snaha rozmluvit některá impulzivní rozhodnutí, která se v dlouhodobějším horizontu vyjeví jako chyba. Připomenutí toho, proč vlastně ten který člověk investuje, co v budoucnu s penězi hodlá dělat. To jsou úkoly, které stojí před poradci v těchto dnech. Jejich zvládnutí bude pro ně skvělým vkladem do klidnějších dob.

2. Dlouhodobé plány

Pokud investujete s vidinou zajištění se na stáří a máte před sebou potenciálně ještě mnoho let, držte se svých plánů. Realizovat v současnosti ztráty a schovat peníze tam, kde spolehlivě (prakticky) nic nevynesou, je nesmysl.

3. Konec světa nastane jen jednou

Pokud si myslíte, že se konec světa nebezpečně přiblížil, tak vězte, že pokud máte pravdu, je úplně jedno, jak máte alokovaná aktiva. A pokud si myslíte, že konec světa je stále stejně daleko jako před měsícem, investujte dále (s plánem, rozumem, strategií a tak dále).

4. Nikdo to nevěděl

Současné problémy v ekonomice a na trzích nepochybně předpověděla spousta chytrých hlav. Byly to ale nejspíše ty, které v uplynulých deseti letech dvacetkrát varovaly před recesí, desetkrát před hyperinflací a alespoň stokrát před propadem cen akcií. Tito experti se dočkali, nastal jejich čas, tak jim ho nechte. Jistě najdete i několik takových, kteří v polovině února varovali před velice nadprůměrným oceněním akcií. Ano, to sedí, ti měli pravdu, o zavírání hranic mezi zeměmi a výrazným narušením globálních dodavatelských řetězců ale nevarovali.

5. Defenziva má v portfoliu místo

Některá bezpečná aktiva v posledních týdnech ukázala, že mají místo v portfoliu. Příkladem je japonský jen, americké státní dluhopisy, donedávna i zlato (poslední týden byl ale pro něj nejhorší za osm let). Neobstály naopak třeba kryptoměny, i když jejich zastánce to nejspíše nezviklá (a dlouhodobě mohou mít se svou sázkou na přeměnu finančního systému klidně pravdu).

6. Úprk z trhu nemá smysl

Proč neprodat všechny akcie a nepočkat, až začne stabilnější růst? Důvod je prostý – statistiky ukazují, že většinu času se na trzích vlastně až tak mnoho neděje. Na americkém akciovém trhu například investoři, kteří v posledních 50 letech neměli zainvestováno během 25 nejvíce růstových dnů, minuli většinu zhodnocení. A problém je v tom, že řada z nejprudších růstů nastala velice těsně před nebo po nejhlubších propadech (poslední dny to připomínají dokonale).

7. Je co dělat

Je dobré panicky nevyprodávat pozice, ale neznamená to, že je potřeba sedět s rukama v klíně.

Pokud máte dost dlouhý investiční horizont a investujete pravidelně, zvažte (mírné) zvýšení expozice vůči akciím . Poklesy ještě mohou pokračovat, ale trhy jsou každopádně již nyní citelně levnější (pozor, předpokládaný pokles ziskovosti firem je při stejných cenách opět zdraží).

Především se podívejte na tituly, které jste možná nestihli nakoupit, když výrazně zdražovaly. Mnohé z nich odepsaly desítky procent. Pokud jsou jejich vyhlídky i pro období očekávaného zpomalení ekonomiky solidní, můžete tyto firmy začít opatrně zařazovat do portfolia.

Čtěte. Vypněte každodenní zpravodajství (taková redakční střelba do vlastních řad) a sáhněte po knihách, na které jindy není čas.

8. Zachovejte klid

Američané na to mají hezký akronym ABC (always be cool). A není od věci se jím řídit. Jediné, co máte pod kontrolou, a to nejen na trzích, je to, co děláte vy sami. Ostatní věci je potřeba znát a mít na paměti, ale není potřeba se jimi přehnaně trápit. Chce to i v těžké době (a s vědomím, že někteří nemají čas ani pomyšlení řešit "nějaké trhy" a že se každý můžeme zařadit mezi ně) skromnost, trpělivost a smysl pro humor.