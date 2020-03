Bloomberg: Virus zasáhne víc než jen dodavatelské řetězce

Foxconn je největším smluvním výrobce elektroniky na světě. Firma po týdnech nejistoty a masivních výpadcích způsobených epidemií koronaviru v Číně vrací svoje tamní továrny zpátky do provozu. Nastartovat nabídkový řetězec a výrobní linky, na kterých závisí výroba většiny telefonů iPhone, je ale jenom polovinou problému. Druhou polovinu je otázka, jak přimět lidi, aby si je koupili.

„Trh je tím, z čeho máme ve Spojených státech obavy,“ uvedl minulý týden před novináři zakladatel Foxconnu Terry Gou. Je jednoduché představit si scénář, ve kterém „se výroba zase znovu rychle rozběhla, ale zákazníci přestali utrácet,“ uvedl podle Bloombergu.

Zákazníci pořád utrácejí, jenomže za základní zboží od dezinfekčních gelů po toaletní papír. Na přihození nového telefonu iPhone 11 nebo Amazon Echo do nákupního košíku tak teď nemusí být úplně nejvhodnější chvíle. Prudké propady dodávek osobních počítačů a tabletů už věští analytický společnost IDC. Globálních trh s chytrými telefony se v letošním prvním pololetí propadne o alarmujících 10,6 %.

Takže kdy se spotřebitelské výdaje do technologií dostanou zase k normálu? Pohled do budoucna by mohl poodkrýt vývoj v Číně:

Když se nový typ koronaviru začal šířit za hranice Wu-chanu, zpřísnil Peking karanténní opatření, což způsobilo dramatický propad průmyslové výroby, počtu lidí v obchodech a spotřebitelských výdajů. Průmyslová výroba se v druhé největší ekonomice světla snížila v lednu a v únoru o 13,5 % meziročně, což je nejhorší údaj od roku 1990, kdy agentura Reuters začala tyto údaje sledovat. Prodeje aut se v první půlce února propadly o 92 %. Obří propady se kvůli strašlivému sítu na straně nabídky nevyhnuly domácím výrobcům jako Lenovo, Huawei a Xiaomi a americký Apple uzavřel všech svých 42 prodejen v Číně. Podle zpráv z minulého týdne dodal v únoru jenom 494.000 telefonů. Před rokem to bylo 1,27 milionu za stejné období.

V Číně teď nejhorší vlna karantén opadá a situace se pomalu zlepšuje. Apple k pátečnímu dni svoje obchody v Číně znovu otevřel a zákazníci začínají znovu utrácet za luxus. Analytici tomu říkají zadržovaná čínská spotřebitelská poptávka. A i když kamenné obchody utržily velkou ránu, některé internetové obchody se těší na solidní tržby: třeba JD.com čeká v tomto kvartálu 10% nárůst tržeb.

Pro zbytek světa se ale ukazuje, že by to mohla být spotřebitelská poptávka, co by továrnám mohlo uškodit, a nikoli narušení dodavatelských řetězců. Yosii Sheffi, expert na řízení dodavatelských řetězců z prestižního amerického institutu MIT tomu říká účinek biče. Nedostatek zájmu ze strany spotřebitelů nutí firmy a obchodníky snižovat objednávky od velkoobchodníků, dodavatelů a výrobců.

Technologické společnosti budou v takovémto mrazivém prostředí vymyslet, jak svoje fyzické zboží prodávat. Mohlo by to znamenat prioritizaci produktů určených organizacím jako úřady nebo školy. Generální ředitel Dell Technologies Michael Dell v rozhovoru se CRN uvedl, že pozoruje velký nárůst „poptávky po řešeních práce z domova“. Zaměřuje se ť na uspokojení těchto požadavků a, jak říká, „náš „dodavatelský řetězec je v relativně dobré kondici“.

A ani v Číně by se poptávka moc rychle zvednout nemusela. Jak podle CNBC uvedl hlavní ekonom pro Čínu ve společnosti TS Lombard Bo Zhuang, průmyslová výroba se po lednovém a únorovém propadu v březnu zase zvedne, tamní a potažmo i globální poptávce to ale prý nějaký čas asi potrvá.

„Měli jsme strach z problémů na straně nabídky, teď se z toho stává strach z šoku na poptávkové straně,“ říká Zhuang podle CNBC.

Zdroj: CNBC, Bloomberg