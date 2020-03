Regeneron zkouší proti Covid-19 lék Kevzara a antimalarikum Chloroquin , Gilead spoléhá na Remdesivir

Vědecké týmy po celém světě usilovně pracují na nalezení léku proti Covid-19 . Podle komisaře FDA Stephena Hahna se nyní snahy soustřeďují na nalezení vhodného léku, který by byl určitým přemostěním k přímé vakcíně proti nákaze, která by mohla být k dispozici až za cca 12 měsíců.Experti se snaží zjistit, který z již existujících léků určených primárně na jiné účely by mohl zabírat také proti koronaviru . Jako nejnadějnější se v tomto ohledu jeví léky Remdesivir od Gilead, Kavzara od Renegeronu a antimalarikum Chloroquine od stejné firmy Remdesivir byl původně vyvinut proti MERS a Ebole. Lék prochází aktuálně klinickými testy a je také schválen pro experimentální použití u kriticky nemocných pacientů.Kevzara je právě ve fázi intenzivních klinických testů . Doposud byl lék využíván pro léčbu revmatické artritidy.Experti upozorňují, že hledání léku je jedna část problému. Další částí bude po jeho nalezení zajištění jeho produkce v dostatečném množství a celková distribuce. Odhaduje se, že především výroba v masovém měřítku bude velmi náročná a mohlo by trvat několik měsíců, než dojde k potřebnému množství.