Předběžná nabídka přepravy českých občanů do ČR zvláštním autobusem z Madridu - Španělsko

Předběžně se plánuje vyslání zvláštního autobusu s možným odjezdem z Madridu ve středu dne 25. března 2020 odpoledne. Pokud máte zájem přepravy využít, postupujte podle níže uvedených instrukcí.

Vzhledem k postupnému rušení dostupných spojení do České republiky, včetně letů s přestupem a uzavírání hotelů a ubytoven ve Španělsku k 26. březnu 2020, informuje Velvyslanectví ČR v Madridu české občany ve Španělsku o zjišťování možnosti chystané přepravy zvláštním autobusem z Madridu do České republiky.

Předběžně by autobus mohl vyjet z Madridu ve středu dne 25. března 2020 odpoledne.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme v této souvislosti sledovat pravidelně webové stránky Velvyslanectví ČR v Madridu pro případ změny data a času odjezdu.

Podmínky přepravy:

- občanství ČR

- přepravovaný nesmí vykazovat příznaky nakažení coronavirem

- celá cesta se musí absolvovat za použití ochranných pomůcek (rouška zakrývající ústa a nos)

- max. 1 zavazadlo do 23 kg + jedno příruční zavazadlo

- nelze přepravovat psy, kočky a jiná zvířata

Místo odjezdu z Madridu: bude upřesněno

Cílová stanice: s největší pravděpodobností Praha

Po příjezdu do ČR všechny přepravované čeká povinnost 14denní karantény. Je též nutné kontaktovat po příjezdu ošetřujícího praktického lékaře.

V případě dotazů jsou k dispozici tato telefonní čísla:

+34 91 353 18 96

+34 91 353 18 97

+34 699 982 307

Pro sdělení vašeho závazného zájmu o tento způsob přepravy do ČR žádáme zaslat níže uvedený vyplněný formulář emailem na adresu madrid@embassy.mzv.cz, a to nejpozději do pondělí 23. března 2020 do 8:00 hodin ráno. Pokud nemáte možnost vyplněný formulář oskenovat, pošlete jeho fotografii emailem.