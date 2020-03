Ekospol: Realitní trh zamrzne, zlevní jen předražený „luxus“

Otázkou nyní zůstává, jak to bude vypadat s novými rezidenčními projekty. Stavební firmy už totiž začaly omezovat činnost a některé ji dokonce zcela přerušily. Pokud by to trvalo příliš dlouho, mohlo by to ohrozit projekty, jejichž stavba měla začít v následujících týdnech a měsících. Už tak nízká nabídka dostupných bytů nejspíš ještě klesne a k dispozici budou jen předražené neprodejné ležáky.