Americké banky předvídají globální recesi. Bude horší než v roce 2009?

Globální ekonomický růst by se mohl letos pod tíhou rozpínající se koronavirové krize téměř zastavit. V loňském roce přitom celosvětová ekonomika rostla o 2,9 %. Jak aktuálně předvídají vývoj ekonomiky hlavní americké banky?

Vývoj zpráv o COVID-19 způsobuje, že ekonomové a stratégové opakovaně snižují své výhledy, napsal Ethan Harris, vedoucí globálního ekonomického výzkumu u Bank of America Securities. Ekonomové bank v posledních týdnech eskalovali svá varování před zhoršováním světové ekonomiky.

Morgan Stanley uvedla, že celosvětová recese je nyní jejím „základním scénářem“ a očekává, že růst letos klesne na 0,9 %. Goldman Sachs Group předpovídá oslabení růstu na 1,25 %. A S&P Global vydala zprávu, která předpokládá, že se růst bude pohybovat od 1 % do 1,5 %.

Tyto propady by sice nebyly tak bolestivé jako 0,8% pokles z roku 2009 měřený Mezinárodním měnovým fondem, ale byly by horší než útlum v roce 2001 a na začátku 90. let. Morgan Stanley i Goldman Sachs očekávají oživení ve druhé polovině roku, ale varují, že riziko ještě horších ekonomických dopadů dále přetrvává.

Bank of America vidí vývoj ještě o něco černěji než některé projekce na Wall Street ze začátku tohoto týdne. Podle jejích odhadů bude světový růst letos jen 0,3 %. USA a eurozóna zaznamenají negativní růst, zatímco čínská ekonomika by mohla zpomalit na 1,5 %.

„Po sledování událostí, které se odehrávají - s exponenciálním růstem případů a počátečním neúspěšným pokusem o zastavení nákazy - je stále jasnější, že úzce zaměřené strategie na zmírňování nákazy nefungují a virus zadrží pouze rozsáhlé zastavení ekonomiky," řekl Harris. Podle Harrise jsou prognózy velmi nejisté, vzhledem k nestabilnímu vývoji v souvislosti s šířením viru a potenciálním dopadům politik na ochranu ekonomiky.

Prognózu snižují i ekonomové Bloombergu. „Snižujeme naši prognózu růstu Číny v roce 2020. Naší předchozí prognózou pro tento rok byl růst o 5,2 %. Naše nová předpověď je 1,4 %. Ta zahrnuje i pokles v prvním čtvrtletí o 11 %,“ uvedl v komentáři Chang Shu, David Qu a Tom Orlik.

Výhled by mohl být ještě černější, pokud by nákaza virem trvala déle, než se očekávalo, nebo pokud bude ekonomický dopad ještě větší vzhledem k tomu, že se uzavírají továrny, školy, restaurace a obchody po celém světě. Za hrozbu považují zmrazení trhů nebo další otálení vlád.

S&P Global v úterý uvedla, že závažnost nákazy znamená, že největší ekonomika světa vstupuje do recese, pokud v ní již není. Zásah do spotřebitelských výdajů a investic do podnikání plus vliv poklesu cen ropy na investice do energetické infrastruktury pravděpodobně znamená 1% pokles v prvním čtvrtletí a 6% pokles ve druhém, uvedla hlavní americká ekonomka Beth Ann Bovino v komentáři.

Zdroj: Bloomberg