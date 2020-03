Kodada (Gebrüder Weiss): Doprava je krví ekonomiky, pohyb zboží musí zůstat zachován

S jakými přepravními problémy se jako logistická a přepravní firma v současnosti nejvíce potýkáte?

V přepravě aktuálně řešíme především kolony na hraničních přechodech a s tím související zpoždění v České republice i zahraničí. Dopravní i administrativní situaci na přechodech bedlivě sledujeme a průběžně informujeme naše zákazníky o aktuálním stavu. Nejhorší dopravní situace je momentálně na hranici se Slovenskem a následně na slovensko -maďarském hraničním přechodu. Je to z toho důvodu, že Maďarsko přistoupilo k přísným kontrolám. Slovensko se situaci snaží korigovat tak, aby nedošlo k blokaci Bratislavy, proto kamiony na této hranici také brzdí. Aktuálně jsou zde 6-7hodinové kolony. Nadále také platí, že do řady oblastí v Rakousku a severní Itálii nelze doručovat, týká se to i vybraných měst v ČR.

V důsledku šířícího se koronaviru se snažíme minimalizovat rizika přenosu nemoci. Vůbec největším oříškem pro nás byl problém s nedostupnými rouškami a respirátory. Ty jsme potřebovali primárně pro řidiče, kteří přijdou každý den do kontaktu s řadou zákazníků, chránit potřebujeme ale také další zaměstnance ze skladu a překládek, kteří nemohou pracovat z domova. Nakonec jsme si s tím poradili po svém. Tři kolegyně se nabídly a dobrovolně přetvořily kancelář v Jenči na provizorní šicí dílnu. Z velké části tak používáme roušky , které si sami šijeme. Kromě toho jsme přijali i další opatření . Řidiči jsou vedle roušek vybaveni dezinfekčními prostředky, rukavicemi a etickým kodexem chování. U B2C přeprav jsme zavedli tzv. bezkontaktní doručení a omezili jsme dočasně služby, u kterých je nutné vstupovat do bytů a domů zákazníků. Snažíme se tím maximálně snížit interakci řidič-příjemce.

V době, kdy začala Čína kvůli koronaviru přistupovat k řadě opatření , byl výrazně ovlivněn dodavatelský řetězec. Nastalo uzavření měst a karanténa velkého počtu lidí, uzavření nebo omezení provozu továren, přerušení letecké, námořní a v některých oblastech i pozemní přepravy a tranzitních uzlů. Kvůli tomu začalo docházet na některých logistických trasách ke zpoždění, byly přerušeny dodávky surových materiálů nebo dílů do zemí po celém světě a ty tak nemohly kompletovat zboží. Následně se to netýkalo jen Číny , ale dalších asijských zemí a dnes je tento problém již globální.

Jak v takové výjimečné situaci probíhá kooperace s vašimi klienty a partnery?

Věřím, že už se tak stalo. Přeprava a logistika je v dnešním globalizovaném světě doslova páteřním elementem pro každý stát i jednotlivce. Bez ní by firmy nemohly kompletovat zboží, nedocházelo by k přesunu zboží mezi zeměmi a lidé by nedostávali zásilky. Za normálních okolností to lidé nevnímají a berou jako samozřejmost, dnes je situace jiná. Více než kdy jindy si to lidé uvědomují. Každý den se totiž spoléhají na dodávky z e-shopů, ať už s jídlem, oblečením, léky nebo elektronikou. Je potřeba si uvědomit, že řidiči kamionů převážející zboží, jsou v současné době jedni z mála, kteří mohou volně cestovat napříč státy po celé Evropě . Bez nich bychom neměli potraviny, hygienické potřeby, ale ani léky.