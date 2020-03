Itálie - Nová cestovní omezení

20.03.2020 / 10:55 | Aktualizováno: 20.03.2020 / 11:00

Dekrety omezující cesty výletních lodí a na italské ostrovy

Dekret č. 125 omezující cesty výletních lodí

Dekretem ministerstva dopravy a ministerstva zdravotnictví č. 125 zakázala italská vláda přistání zahraničních výletních lodí v italských přístavech s platností od 20. března 2020. Lodi plující pod italskou vlajkou mají povinnost vysadit pasažéry bez příznaků nemoci v přístavu a zajistit jim dopravu do izolace. Pro infikované pasažéry platí již dříve zavedená pravidla.



Dekret č. 122 omezující cesty na italské ostrovy

Dekretem ministerstva dopravy a ministerstva zdravotnictví č. 122 z 18. března italská vláda upřesňuje omezení námořního a železničního spojení se Sicílií (původně omezeno dekretem č. 120 ze 17. března). Jsou garantovány 4 spoje denně mezi 06:00 a 21:00 mezi přístavy Messina - Villa San Giovanni - Reggio Calabria a mezi Villa San Giovanni - Reggio Calabria. Nalodění je povoleno pouze policii a ozbrojeným silám, zdravotnickému personálu, dojíždějícím pracovníkům či zaměstancům s neodkladnými potřebami, v případě vážných zdravotních potíží či v jiných krizových situací. K dopravě není možné nalodit jiné prostředky než auta a motorky. Zároveň zůstává zachována pravidelná doprava zboží. Letecká doprava prostřednictvím soukromých či charterových letů je povolena pouze z důvodů neodkladných pracovních záležitostí či zdravotních důvodů. Rovněž jsou povoleny lety za účelem návratu do místa bydliště. Zároveň je však pro přímé lety na Sicílii a Sardínii potřebné předchozí povolení vydané prezidendem regionu. Dále byla učiněna další omezení v železnižní dopravě společnosti Trenitalia.

Požadavek na 14 denní izolaci pro ty, kdo vstupují do Itálie se nevztahuje na zdravotnický personál, pracovníky prokazatalně cestující za prací a jejich následný návrat do místa bydliště. Následně bude vydáno upřesnění sdělující, že 14 denní izolace se nevztahuje na rodiny těch, kteří cestují z výše uvedených důvodů, pokud se tyto rodiny již v Itálii nacházejí.