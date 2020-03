Odbory: Ekonomice hrozí zpomalení o 5-8% a ztráty 450 000 míst (100 000 živnostníků). Dosavadní rámec vládní pomoci je nedostatečný

Podle Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) domácí ekonomice kvůli koronavirové nákaze hrozí výrazné zpomalení. Podle odborů se ekonomika fakticky zastaví zhruba během 2 týdnů, při trvání krize kolem 3 měsíců by HDP mohl klesnout o 5-8% a o práci by mohlo přijít až 450 000 lidí, skončit by mohlo cca 100 000 živnostníků.Odbory proto požadují po vládě rychlá a rozsáhlá opatření na podporu zaměstnanců, firem a živnostníků.Podle šéfa ČMKOS Josefa Středuly je nyní bezpředmětné hovořit o udržení výroby nebo rozpočtové odpovědnosti státu. Doposud vládou zmiňovaný rámec pomoci kolem 100 mld. Kč považují odbory za nedostatečný. Při zpomalení o 5-8% se jedná o propad ekonomiky o cca 300 - 480 mld. Kč Podle ČMKOS je klíčové udržet především provoz elektráren a zajistit dodávky dalších zdrojů. Nutné je zachování výroby a distribuce léčiv, zdravotnických potřeb a potravin.