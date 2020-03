Poslední zprávy z rubriky Práce:

Formuláře „ Žádost o zprostředkování zaměstnání “ a „ Žádost o podporu v nezaměstnanosti “ jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“ pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare . Jednotlivé formuláře stačí vyplnit a, jak už bylo uvedeno, odeslat elektronicky, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR , případně na jiném viditelně označeném místě. Praktické rady k vyplnění formulářů jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka - komunikace . Žádosti je třeba poslat na kontaktní pracoviště ÚP ČR, nikoli do Call centra ÚP ČR .

Pokud lidé chtějí požádat o zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání , nemusí osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat také jinou cestou - prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou či odevzdávat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. V rámci podaných žádostí je ale třeba rozlišit, jestli se jedná o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání .

praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR - www.uradprace.cz.

Co je třeba pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání?

- platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo bydliště,

- v případě absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání,

- potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění,

- po ukončení podnikání „Potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění“,

- v případě ukončení rodičovské dovolené, péče o osobu blízkou nebo pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně potvrzení o ukončené náhradní době.

Všechny doklady, kromě těch, kterými uchazeč prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně.

Do evidence uchazečů o zaměstnání NEMŮŽE ÚP ČR zařadit:

- osobu pracující v ČR nebo v zahraničí (pracovní nebo služební poměr), pokud její hrubý měsíční výdělek přesáhne polovinu minimální mzdy platné pro ČR,

- OSVČ (osobu samostatně výdělečně činnou – podnikatele, živnostníka…), - studenta (pokud studuje v denním studiu a nezískal v posledních dvou letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců),

- rodiče na mateřské dovolené (pobírajícího peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu),

- osobu, která je ze zdravotních důvodů uznána jako dočasně neschopná práce, osobu, která je plně invalidní a není schopna vykonávat práci za zcela mimořádných podmínek (3. stupeň invalidity),

- osobu vykonávající trest odnětí svobody.

Do evidence ÚP ČR se lidé mohou nechat zařadit také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to například těch, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, studentů nebo pracujících a chtějí změnit své pracovní uplatnění. Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o práci může stát kdokoli, kdo má zájem o zprostředkování zaměstnání, a za tímto účelem požádá kterékoli kontaktní pracoviště ÚP ČR bez ohledu na trvalé bydliště o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci. I v tomto případě je možné podat žádost jinak než osobně. Potřebný formulář je k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidence-zajemcu-ozamestnani.

Pokud si lidé nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře nebo mají další dotazy, mohou se obracet na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844

803. Dotazy lze posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz . Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Pokud klient potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR