Ze života dobrovolníka: Je úžasné, kolik mediků chce pomáhat

Když se začátkem minulého týdne začala rozbíhat preventivní karanténní opatření a rušila se kontaktní výuka, na Akademickém senátu Lékařské fakulty MU se začala řešit pomoc zdravotnickým zařízením. Koordinaci dobrovolníků si vzal na starosti student medicíny Martin Janků, a jak říká, jeho práce je od té doby především rychle se měnící.

Nejvíc dobrovolníků aktuálně pomáhá v Brně v obou fakultních nemocnicích, ale medici či zdravotní sestry a další dobrovolníci jsou například i v nemocnicích v Břeclavi a Ivančicích a koordinátoři rozšiřují pomoc dál.

V prvních dnech obíhal různé instituce a pracoviště, která byla potřebná pro vybudování stanů u Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích, kde jsou nyní odběrová místa pro testování na nový druh koronaviru, i s dalšími institucemi potřebujícími posílit. Domlouval se s nemocnicemi, Krajskou hygienickou stanicí i linkou 112. „Také jsem si kolem sebe vytvořil tým lidí, který koordinuje požadavky různých zařízení a dobrovolníky. Odvádějí fantastickou práci,“ říká Janků, který si našel na rozhovor pro Magazín M jen krátký čas mezi dalšími povinnostmi.

Koordinátoři se scházejí každý den na Lékařské fakultě MU mezi osmou a devátou hodinou ráno a v posledních dnech končí s prací i okolo půlnoci. „Úzce spolupracujeme s vedením naší fakulty. Hodně nám pomáhá hlavně to, že nám jako studentům věří,“ říká medik a dodává, že každý den ráno přicházejí s tím, že je třeba několik úkolů co nejdříve splnit, a než je dokončí, objeví se desítky nových požadavků.

Studentští koordinátoři na Lékařské fakultě MU. Foto: Jan Prokopius / CC-BY i

„Mnohem větší zásluhy ale mají dobrovolníci, kteří jsou na vrátnicích či odděleních nemocnic, v call centrech či v odběrových stanech. Mívají náročnou práci i dvanáctihodinové směny,“ zdůrazňuje Janků. Největší důraz klade na jejich bezpečnost a snaží se, aby všichni dobrovolníci měli správné ochranné pomůcky a byli proškolení v práci s nimi.

Od fakultních nemocnic po Břeclav

Už na první výzvu směrem k dobrovolníkům zareagovaly stovky studentů. „Obrovsky mě to překvapilo a potěšilo, že studenti měli a stále mají velký zájem pomáhat. Nemocnice teď čelí personální krizi, kterou nové onemocnění způsobilo, a potřebují doplnit stavy a jsou vděční, že k nim mohou přijít studenti.“

Nejvíc jich aktuálně pomáhá v Brně v obou fakultních nemocnicích, ale medici či zdravotní sestry a další dobrovolníci jsou například i v nemocnicích v Břeclavi a Ivančicích a koordinátoři rozšiřují pomoc dál. Spojili se i s ostatními lékařskými fakultami v Česku, aby mohli pokrýt celou republiku.

Studenti Lékařské fakulty MU pomáhající v odběrových stanech u Fakultní nemocnice Brno Foto: Jan Prokopius / CC-BY i

Dobrovolníci někdy kromě vyčerpávající práce čelí i nepříjemnostem a vystrašeným lidem. Známé je video řidiče, který se domáhal testování v prvních dnech, kdy se pomoc teprve rozjížděla a podle Janků to bylo docela nepříjemné. „V reakci na to jsme se domluvili s Městskou policí Brno, která teď pomáhá u odběrových stanů. Snažíme se ale zajistit i psychickou podporu, kterou nabízí Masarykova univerzita.“

Objevují se ale i opačné případy. „Začínají se nám scházet různé dary od řady lidí. Dostali jsme třeba darem od firmy Oříšek čtyřicet kolo oříšků a sušeného ovoce, které budeme dobrovolníkům rozdávat,“ připomíná Janků, že společnost se mobilizuje a podporuje i studenty v jejich práci.

Dobrovolníky přišli včera podpořit rektor Martin Bareš a děkan Martin Repko. Foto: Jan Prokopius / CC-BY i

Jak se zapojít

„Chtěl bych poděkovat naší lékařské fakultě a jejímu vedení, za podporu a spolupráci a celému tmu, co tu na štábu máme, protože odvádí obrovskou a důležitou práci. Samozřejmě bych chtěl poděkovat všem našim dobrovolníkům, protože to, co dělají je skvělé. A to, že se sami nabídli na tuto náročnou práci je úžasné,“ dodává Janků s tím, že dobrovolníci se stále mohou hlásit. Ti z Lékařské fakulty MU na tomto webu.

Zároveň Masarykova univerzita spustila web munipomaha.cz, přes který se mohou hlásit dobrovolníci všech zaměření z řad studentů i veřejnosti. Je přes něj možné také poptávat pomoc dobrovolníků a také darovat peníze na materiální zajištění této pomoci.