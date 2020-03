Kupujte akcie firem, bez kterých se nedá (ani v recesi) žít

V době, kdy trhy opakovaně za den ztrácejí pět nebo deset procent, přestává mít smysl investovat do celého akciového indexu. Tak totiž držíte v portfoliu jak vítěze, tak poražené, přičemž těch druhých je v tu chvíli výrazně více. Když se ekonomika zastavuje, má smysl vybírat tituly spojené s těmi nejnutnějšími lidskými potřebami. Ve vysílání CNBC to investorům vzkázal excentrický komentátor a investor Jim Cramer.

"Spousta odvětví je v současnosti na ručník a nic se na tom poměrně dlouho nezmění," uvedl Jim Cramer. "Jejich akcie, pokud je ještě držíte, teď nemá smysl prodávat, pokud nepřijde (další) výrazný jednodenní vzestup, při kterém alespoň část ztrát dostanete zpět," dodal a naznačil, že tradingová strategie sell the rally je to, co nyní může mít selektivně smysl.

Na trhu je podle Cramera ale řada firem, bez kterých si není možné představit život ani v hluboké recesi. "Podívejte se doma do komory a ledničky a také do lékárničky. Tam najdete celkem jednoduše odpověď na otázku, které akcie mohou mít v současnosti smysl," naznačil.