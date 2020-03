Důvěra v ekonomiku klesá, hlavní propad očekáváme ale až v dubnu (Komentář)

Spotřebitelská důvěra v březnu poklesla o 3.3 b. na -6.3 b.. Poklesla i podnikatelská důvěra. V obou případech se jedná o nejnižší hodnoty od konce roku 2013. Vliv koronaviru je však v těchto číslech omezený. Sběr dat byl ukončen 17. března. Dopad aktuálních opatření se tak z větší částí projeví až v dubnových číslech. I tak je ale patrné, že se výrazně zvýšily obavy domácností ze zhoršení jejich ekonomické situace. Prozatím však nerostou obavy ze ztráty zaměstnání. Vzhledem k aktuálnímu zavírání podniků z bezpečnostních důvodů lze předpokládat, že dojde i k propouštění některých zaměstnanců. V podnikové sféře klesla důvěra napříč všemi odvětvími s výjimkou stavebnictví. S tím jak se budou projevovat aktuální opatření do reálné ekonomiky, bude klesat i důvěra spotřebitelů a firem.

Česká ekonomika se v březnu vlivem opatření proti rychlému šíření viru, následného poklesu vnější poptávky a propadu důvěry otočila z růstu do poklesu. Předpokládáme, že propad bude pokračovat do druhého čtvrtletí, a poté přijde stabilizace a oživení. Ekonomika nyní pravděpodobně prochází recesí. Doba trvání epidemie a opatření na zpomalení jejich šíření je klíčovou neznámou. Odhad růstu ekonomiky jsme pro letošek snížili z 2,0 % na 0,4 %. Oživení by mělo být patrné už ve třetím čtvrtletí, pokud se aktuální situace nezhorší.