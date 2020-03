BoE snížila sazby na 0,1%

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Britská centrální banka (BoE – Bank of England) ve čtvrtek na dalším mimořádném zasedání snížila úrokové sazby o 15 bazických bodů na 0,10 %, které Bank of England považuje technicky za nulu. Již v minulosti BoE uvedla, že neplánuje zavádět záporné sazby kvůli negativnímu dopadu na bankovní sektor. Dále britská centrální banka ve čtvrtek oznámila nové kolo QE v objemu 200 mld. liber , které bude zaměřeno jak na státní dluhopisy , tak na firemní dluhopisy . Bank of England uvedla, že její kroky reagují na bezprecedentní vývoj, který přináší dopad pandemie koronaviru na ekonomiku. BoE již snížila sazby o 50 bodů na mimořádném zasedání minulou středu a nyní přistoupila k dalšímu mimořádnému kroku. Řádné zasedání Bank of England je na programu příští týden ve čtvrtek 26. března. Britská libra dolaru za poslední týden oslabila o více jak 10 % a klesla na 1,15 USD/GBP , což je nejslabší úroveň libry od roku 1985.