Finanční trhy osahávají půdu pod nohama (Ranní zpráva z finančního trhu)

Centrální banky a vlády přijímají další kroky podporující chod ekonomiky během pandemie SARS-CoV-2. Z Číny přicházejí zprávy o zlepšení situace.

Akciové trhy rostou

Makroekonomický kalendář dnes opět nenabízí kurzotvorné informace. Finanční trh se snaží odhadnout škody způsobené epidemií a za pomoci oznamovaných stimulů, šancí na vyvinutí léku a také lepších zprávách z Číny osahává půdu, kterou nyní cítí pod nohama. Akciové trhy v Asii dnes navazují na včerejší růst amerických a evropských protějšků. Rovněž futures evropských a amerických akcií ukazují růst.

Čína bez žádného nového nakaženého

Americký dolar včera proti euru posílil o 1,5 % na dnešních 1,075 USD/EUR. Na finančním trhu bylo patrné menší napětí nežli v minulých dnech. Přijatých opatření ze strany hospodářských politik je hodně a přibývají. Obchodníci vstřebávali kroky ECB, která nad ránem rozhodla o masivním rozšíření programu nákupu vládního i korporátního dluhu za 750 mld. EUR a také opatření amerického Fedu, který spustil program na podporu fondů peněžního trhu. Vlády přicházejí s dalšími fiskálními opatřeními a další se chystají. Německo údajně zvažuje přerušení tzv. dluhové brzdy, aby se mohlo více zadlužit. Takovou věc by musel schválit parlament, což by za současné situace neměl být problém. Bank of England snížila hlavní sazbu na 0,1 % z přechozí úrovně 0,25 % a zvýšila program kvantitativního uvolňování z 200 mld. GBP na 650 mld. GBP. Na akciových trzích již byla znát ochota nakupovat a evropské akciové indexy jsou v mírném plusu. Do mírného růstu se po otevření dostávají i americké akciové indexy. Implikovaná volatilita akciových trhů se snižovala.

Čína nereportuje žádné nové nakažené. Počet mrtvých v Itálii překročil počet mrtvých v Číně. Kalifornie nařídila svým občanům zůstat doma, pokud nemají k cestování vážný důvod.

Filadelfský Fed index podnikové aktivity v březnu klesl z 36,7 bodů na -12,7 bodů, když se čekalo 8,0 b. Tak nízko byl index naposledy v roce 2012. Pro srovnání v krizi 2008 tento index klesl pod 40 bodů.

Česká koruna včera posílila na úroveň 27,58 CZK/EUR, ale pozdě odpoledne oslabila na 27,70. CZK/EUR. Polský zlotý a maďarský forint včera oslabovaly.

Bankovní rada České národní banky rozhodla použít loňský zisk ve výši 57,9 mld. Kč na úhradu účetní ztráty z minulých let. Zbývající část kumulované ztráty ve výši 129,2 mld. Kč zůstane i nadále v rozvaze ČNB jako neuhrazená ztráta předchozích období.

ČR ve snaze zabránit propouštění bude proplácet výdaje na náhrady mezd platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru