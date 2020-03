Zeman promluvil o koronaviru. Vyzval lidi, aby nepanikařili a nezlehčovali situaci

Prezident Miloš Zeman pronesl projev k národu o současném dění a šíření koronaviru. Zeman vyzval, aby lidé epidemii nezlehčovali, zároveň také nesmí panikařit. Prezident ocenil aktivity dobrovolníků.

Projev byl ve čtvrtek odvysílán na TV Prima. Hned na začátku prezident zopakoval, že již před 14 dny podpořil vládu a její opatření a zároveň varoval před panikou. Od té doby se počet případů zvýšil, podle Zemana nejde ani vyloučit úmrtí.

Zeman varoval před dvěma extrémy, kterým by se měli lidé vyhnout. Lidé by neměli situaci zlehčovat a zároveň by neměli panikařit. "Už minule jsem říkal, že strach nás oslabuje, a chtěl bych vás proto vyzvat k odvaze," zmínil Zeman.

Současnou situaci konzultoval se současným i bývalým ministrem zahraničí, kvůli prostředkům poděkoval Číně za pomoc s dodávkami. Následně vyzval opozici, aby podpořila vládu v opatřeních.

"Nesmírně vítám spontánní aktivity dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům, ať už jde o pomoc důchodcům nebo rodinám s dětmi, které nemá kdo hlídat, případně pomoc mediků v nemocnicích a podobně," sdělil na závěr poselství Zeman.