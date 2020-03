ILO: Svět by mohl přijít o cca 13 miliónů pracovních míst. Při katastrofickém scénáři až 25 miliónů

International Labour Organization (ILO) koronavirová pandemie v globálním měřítku v katastrofickém scénáři způsobí ztrátu cca 24,7 miliónu pracovních míst

Podle odhadůPři koordinované a masivní mezinárodní reakci by ztráty mohly být mnohem nižší. Při optimistické variantě by mohlo být ztraceno pouze cca 5,3 miliónu míst. Při "středním" scénáři by mohlo být ztraceno cca 13 miliónu míst. Z toho cca 7,4 miliónu by připadlo na rozvinuté země.