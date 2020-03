Jeffrey Gundlach: Panika je hmatatelná a zisky ze shortů příliš velké, než abych je nerealizoval

Známý investor Jeffrey Gundlach se na svém twitterovém účtu rozepsal o aktuální situaci. Prý uzavřel všechny své krátké pozice, protože zisky z nich byly příliš dobré na to, aby je nevybral. A také kritizuje vládní pomoc zadluženým firmám, které si to nezaslouží.

Gundlach napsal, že poprvé po několika letech nespekuluje na propad amerických akcií. Důvodem je podle něj to, že zisky z těchto pozic byly příliš velké na to, aby je nevybral, a také to, že panika je "hmatatelná".

Ve druhém tweetu se pustil do kritiky vládní pomoci některým společnostem, které chtějí od vlády peníze, ale přitom jsou zadlužené jen kvůli tomu, že v posledních letech vynaložily miliardy na zpětné odkupy, odměny šéfů a podobně. Vládní pomoc takovým firmám se podle Gundlacha obyčejným lidem líbit nebude.