Dalio: Koronavirové škody pro podniky a obyvatele dosáhnou cca 4 biliónů USD. Dojde k mnoha bankrotům

Renomovaný investor Ray Dalio dnes uvedl, že celkové škody z koronavirové epidemie pro US podniky a obyvatele odhaduje na cca 4 bilióny USD . Velké množství firem a fyzických osob zbankrotuje.Vláda by měla dále výrazně navýšit své výdaje určené na boj s nákazou a eliminací negativních ekonomických dopadů. Fiskální pomoc by měla dosáhnout minimálně 1,5-2 biliónu USD . Doposud navrhovaná pomoc je vyčíslena na 850 - 1 000 mld. USD Dalio je šéfem investiční společnosti Bridgewater, která spravuje aktiva v rozsahu cca 160 mld. USD . Dalio odhaduje, že dosavadní propady cen aktiv způsobí společnosti ztráty v rozsahu od 10 do 20%.