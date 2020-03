OSVČ na stát spoléhat nemohou, přežije ten, kdo se přizpůsobí!

694 nakažených. Počet nakažených stále stoupá. Aktuální epidemiologická situace je stále vážná. Česká republika vyhlásila řadu nařízení. Teď už nejde o zastavení koronaviru, ale o zpomalení šíření nemoci. Koronavirus přivedl velký počet lidí do velice složité situace. Zvláště se to týká rodin, které musí znenadání řešit péči o děti a s tím související dočasně snížený příjem. Viz článek „Koronavirus: OČR, karanténa, home office – na co mají zaměstnanci právo?“

Mnoho drobných podnikatelů (OSVČ) teď zažívá hořké chvíle. Nejhorší dopad mají na rodiny, kde se to týká obou partnerů. Např. oba musí ze dne na den ukončit svou podnikatelskou činnost. Ano jistě mají nějaké finanční rezervy, ale ty nejsou nekonečné. Vypadá to, že ten to boj s virovým onemocněním Covid19 bude trvat ještě hodně dlouho. Někteří odborníci, lékaři a vědci se shodují spíše na měsících než týdnech.

OSVČ a malé firmy už začínají tušit, že to pro ně může být opravdu likvidační. Doba, po kterou bude muset Česká republika zachovat omezující opatření je velice nejistá. Nejhorší však je zůstat s rukama v klíně, sedět a nic nedělat. Naopak, šanci mají jenom ti, kteří se přizpůsobí dané situaci, lehce pozmění výrobu či se přesunou do online světa.

Ani příspěvek od státu, o kterém se hovoří v řádu několika tisíc korun (politici navrhují až 30 tisíc korun) vás nespasí. Bude ekonomická krize, to je jasné. Teď jde o to, jak z ní něco vytěžit i pro sebe, přežít horší období se ctí a nemuset pozastavit podnikatelskou činnost s nemalými dluhy za zády.

Příležitost k modernizaci podnikání

Ano, aktuálně se pozastavily některé obory, ruší se hromadně konference, kurzy, semináře a školení. Některé se ruší úplně, některé se odkládají na dobu neurčitou. S realitou se ale smířit nemusíte. Pokud jste přemýšleli o modernizaci vašeho podnikání, není lepšího času než teď. Alespoň celou transformaci provedete rychleji a s větším efektem.

I když se nacházíme v době pandemie, svět plyne dál a my musíme fungovat. Když se rozhodneme správně, dokážeme se ve své práci i někam posunout. V budoucnu tak budeme na trhu silnějším soupeřem.

Máte teď prostor k seberealizaci?

Využijte následující dny a týdny k posunutí směrem dopředu, zkuste na sobě zapracovat, sledovat trh a aktuální trendy v době krizové situace a popřemýšlejte, co by mohlo zachránit váš byznys. Trend, který nyní velmi rychle narůstá, je přesun do online prostředí.

Např. společnost Orange Academy nyní nabízí kurzy angličtiny a němčiny online přes Skype a telekonference. Lekce jsou stejně efektivní, jako ty prezenční. Lektorky jsou dobře technicky vybavené, a tak výuka probíhá standardně bez jakýchkoliv problémů, výpadků a nežádoucího přerušení.

Nemusí však jít pouze o vzdělávací aktivity. Na internet se přesouvají i velké akce pro spoustu lidí, semináře a kurzy pro menší počet lidí. Také firmy pořádají teambuilding na dálku a zaměstnanci zjišťují, že home office není tak špatný, jak se zdá.

Myslete i na psychohygienu

Být doma v karanténě je psychicky velice náročné. Proto můžete využít např. online meditace, cvičení jógy, koučink a poradenství. Pokud nejste vyloženě v karanténě bez možnosti pohybu venku, vyrazte alespoň na zahradu nebo procházku do přírody. Důležité je se z toho všeho nezbláznit!

Umíte šít? Navštivte skupinu na Facebooku Česko šije roušky a přijďte se k ostatním, kteří dobrovolně šijí roušky těm, kteří je nejvíc potřebují.

Pro aktuální videa z oblasti práce, personalistiky a marketingu odebírejte kanál Orange Academy.

Vyplatí se to!

Autorka: Zuzana Klímová, garantka rekvalifikačního kurzu Online marketing, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně.

https://orangeacademy.cz/kurzy-marketingu/rekvalifikacni-kurz-online-marketing