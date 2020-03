Stimulační opatření na podporu ekonomiky budou fungovat jen dočasně (19.3.2020)

"Dokud vědci a lékaři nevyvinou metodu, jak účinně bojovat s koronavirem, bude naše hospodářství chřadnout. Ekonomické stimuly dokážou pouze po omezenou dobu zmírňovat negativní důsledky šíření koronaviru," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Centrální instituce po celém světě zasahují proti negativním dopadům koronaviru na ekonomiku. Vlády ohlašují rozpočtové stimuly. Centrální banky zas snižují úrokové sazby a snaží se udržovat likviditu na trzích. Tato opatření pomohou zmírnit následky pandemie. Bohužel však nevyřeší příčinu, která spočívá v rychlém šíření koronaviru.



Dostali jsme se do nevídané situace, kdy řešení ekonomických problémů mají v rukou lékaři a vědci. Ekonomové pouze dokážou po omezený čas zmírňovat negativní projevy koronaviru v hospodářství. Dokud se nám nepodaří výrazně snížit počty nakažených či vyvinout účinný lék proti onemocnění COVID-19, nelze očekávat, že ekonomika opět začne růst.





V případě, že pandemie koronaviru bude trvat příliš dlouho, přestanou být stimulační opatření na podporu ekonomiky účinná. Čas bohužel neúprosně plyne a nejde ho zastavit. Měli bychom proto oslovit nejlepší vědce po celém světě, aby přestali se svými současnými výzkumy a zaměřili se na zkoumání koronaviru. Měli by přitom mít k dispozici neomezené zdroje.



Ukončování výrobních procesů a zavírání firem je globální problém. Každý den vznikají obrovské škody. Naší snahou proto musí být vyvinout účinný lék co nejrychleji. Vědci a lékaři by měli mezi sebou sdílet všechny nové poznatky. Farmaceutické firmy by jim v tom neměly bránit. Zisky z prodejů nového léku by v tomto ohledu měly být podružnou záležitostí.