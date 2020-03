Finanční trh se dnes trochu zklidnil (Komentář)

Americký dolar během dneška proti euru posílil o téměř 2 % na 1,070 USD/EUR. Na finančním trhu bylo patrné menší napětí nežli v minulých dnech. Přijatých opatření ze strany hospodářských politik je hodně a přibývají. Dnes obchodníci vstřebávali kroky ECB, která nad ránem rozhodla o masivním rozšíření programu nákupu vládního i korporátního dluhu za 750 mld EUR a také včerejší večerním opatření amerického Fedu který spustil program na podporu fondů peněžního trhu. Vlády přicházejí s dalšími fiskálními opatřeními a další se chystají. Německo údajně zvažuje přerušení tzv. dluhové brzdy, aby se mohlo více zadlužit. Takovou věc by musel schválit parlament, což by za současné situace neměl být problém. Bank of England snížila hlavní sazbu na 0,1 % z přechozí úrovně 0,25 % a zvýšila program kvantitativního uvolňování z 200 mld GBP na 650 mld GBP. Na akciových trzích již byla znát ochota nakupovat a evropské akciové indexy jsou v mírném plusu. Do mírného růstu se po otevření dostávají i americké akciové indexy. Implikovaná volatilita akciových trhů se snižovala.

Filadelfský Fed index podnikové aktivity v březnu klesl z 36,7 bodů na -12,7 bodů, když se čekalo 8,0 b. Tak nízko byl index naposledy v roce 2012. Pro srovnání v krizi 2008 tento index klesl pod 40 bodů.

Česká koruna v průběhu dne posílila na úroveň 27,58 CZK/EUR, zatímco v průběhu noci se nacházela blízko 28 CZK/EUR. Polský zlotý proti euru v průběhu dne ještě oslaboval a odpoledne část ztrát umazal. Maďarský forint oslaboval.

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla použít loňský zisk ve výši 57,9 mld. Kč na úhradu účetní ztráty z minulých let. Zbývající část kumulované ztráty ve výši 129,2 mld. Kč zůstane i nadále v rozvaze ČNB jako neuhrazená ztráta předchozích období.