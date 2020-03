3 grafy, které ukazují stres na (některých) trzích s dluhopisy

V posledních týdnech se většinou píše o propadech výnosů takzvaně bezpečných vládních dluhopisů, nejčastěji těch amerických. Některé segmenty dluhopisového trhu jsou ale pod enormním tlakem.

V dolarech vydávané dluhopisy rozvíjejících se zemí jsou v době tržní nejistoty pod obrovským tlakem. Původní epicentra koronavirové nákazy spadala do tohoto regionu, v nich se ale situace postupně uklidňuje. Nepomáhá jistě ani propad cen ropy, která je pro řadu emerging markets podstatným vývozním zdrojem příjmů.

Spready na dolarových bondech rozvíjejících se zemí vystřelily nahoru

Jedním z důvodů, proč chtějí Rusko a Saúdská Arábie zaplavit trh svojí ropou, je snaha vytlačit z něj americké těžaře z břidlic, kteří mají násobně vyšší produkční náklady. Tyto americké firmy jsou navíc zhusta hodně zadlužené, a jejich případné problémy (a nesplácení dluhu) by tak mohly dopadnout i do bilancí amerických bank. To jen podtrhlo nervozitu vyvolávané pandemií koronaviru.

Spready vysokovýnosových (HY) bondů v americkém energetickém sektoru jsou extrémní

Výrazně narostly spready u firemních dluhopisů v USA obecně, byť nominálně jde stále "jen" o zhruba 1,5 procentního bodu. Růst je ale mimořádně rychlý, a tak není divu, že se americká centrální banka snaží situaci uklidnit.

Prudce vzrostly spready výnosů amerických firemních dluhopisů

