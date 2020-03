Elektronický podpis žádosti o poskytnutí dotace

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 10a odst. 3 pouze to, že žádost o poskytnutí dotace má být podepsána, nestanoví již, že má být podpis úředně ověřený.

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, má úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.

Dle našeho právního názoru lze uznávat elektronickou verzi žádosti o dotaci bez uznávaného elektronického podpisu doručenou prostřednictvím datové schránky žadatele. Tento závěr vyplývá z textu § 18 uvedeného zákona a je potvrzen i závěry soudů. V právní větě rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 28/2010 – 79 je uvedeno: „Podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci (§ 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci.“

Pro případ žádosti o poskytnutí dotace jiným územním samosprávným celkem odkazujeme na odůvodnění tohoto rozsudku, v němž je uvedeno upozornění, že § 18 zákona č. 300/2008 Sb. zahrnuje mezi skupiny osob, které činí úkony vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky pouze fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, nikoliv jiné orgány veřejné moci vystupující v určitém vztahu v jiném postavení, nežli vrchnostenský úřad. Vzájemné doručování mezi orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky předpokládá § 17 zákona č. 300/2008 Sb. Na tuto okolnost upozorňujeme pro případ, že by byl žadatelem o dotaci např. jiný územní samosprávný celek.

Dále odkazujeme na právní větu rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 89/2011-31: „Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky osobou oprávněnou či osobou pověřenou, která doložila své pověření, má podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, proto nemusí být podepsaný elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ani jej není třeba potvrzovat písemným podáním shodného obsahu či předložením jeho originálu dle § 37 odst. 2 věty druhé s. ř. s.“.

Pokud by byla žádost podávána elektronicky, nikoliv však prostřednictvím datové schránky žadatele, měla by být podle našeho právního názoru podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, kterým byl zrušen zákon č. 297/2016 Sb., o elektronickém podpisu.