ECB přišla s monetární bazukou / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 16. 3. 2020

Minulý čtvrtek Christine Lagardeová trhy zklamala. Evropská centrální banka se nevydala se sazbami hlouběji do záporu a zároveň nedošlo k až tak výrazné úpravě programu nákupu aktiv. Za necelý týden si však bývalá šéfka MMF napravila reputaci, když schválila agresivní monetární balíček.

ECB do konce roku nakoupí vládní a korporátní dluhopisy v celkové výši 750 mld. EUR. To znamená, že po zohlednění stávajících programů měsíčně zařadí do svého portfolia dluhopisy v celkové výši okolo 127 mld. EUR. Jde o historicky bezprecedentní částku. Předchozí rekord v nákupech činil 80 mld. EUR měsíčně. Kromě tohoto opatření frankfurtská instituce taktéž snížila požadavky na kolaterál. Rada guvernérů zmínila, že pokud nedojde ke zlepšení situace, může ECB objemy nakupovaných bondů dále navýšit. To považujeme za velmi silné prohlášení.

V reakci na rozhodnutí centrální banky prudce spadly výnosy některých vládních dluhopisů. Například desetiletá italská státní obligace aktuálně nese 1,8 %, zatímco včera se obchodovala s výnosem 2,4 %. Přestože se rating Řecka nenachází v investičním stupni, učiní ECB výjimku a mezi aktiva vhodná pro nákupy zařadí i vládní bondy helénské republiky. Výnos desetiletého řeckého státního dluhopisu tak během dneška propadl ze 4 % na 2,3 %.

Akce ECB přispěje k uvolnění měnových podmínek. V posledních týdnech prudce narostly v eurozóně kreditní prémie. Zvláště pak u dluhopisů, jejichž rating se nachází ve spekulativním stupni. Kreditní spread se u těchto bondů zvýšil z 370 bps na začátku března na aktuálních 850 bps. Nákupy frankfurtské instituce pomohou v dohledné době vrátit tyto rizikové přirážky zpět na přijatelnější úrovně.

Tomáš Pfeiler, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 16. 3. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

13. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 825,15 962 950 ↑ 16,57 780 - 1 113 5 2 Dow Jones (US) 23 185,62 25 505 25 950 ↑ 10,00 21 500 - 29 985 5 2 NASDAQ C.(US) 7 874,88 8 218 8 200 ↑ 4,36 7 450 - 9 926 5 2 FTSE 100 (VB) 5 366,11 6 537 6 700 ↑ 21,82 5 200 - 7 557 6 1 DAX (Něm.) 9 232,08 11 424 11 950 ↑ 23,74 9 000 - 14 018 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 17 431,05 20 716 20 650 ↑ 18,84 17 200 - 24 160 6 1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

13. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 825,15 1 005 1 000 ↑ 21,80 850 - 1 135 7 0 Dow Jones (US) 23 185,62 25 876 25 250 ↑ 11,60 23 400 - 30 279 7 0 NASDAQ C.(US) 7 874,88 8 275 8 100 ↑ 5,08 7 050 - 10 023 5 2 FTSE 100 (VB) 5 366,11 6 854 7 000 ↑ 27,74 6 100 - 7 631 7 0 DAX (Něm.) 9 232,08 11 451 11 200 ↑ 24,03 9 700 - 14 156 7 0 Nikkei 225 (Jap.) 17 431,05 20 650 20 350 ↑ 18,46 18 800 - 24 397 7 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers