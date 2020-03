Efektivní práce i z home office – jak na to a je to vůbec reálné?

Home office se v dnešních dnech stal velmi aktuálním tématem. Jedná se v podstatě o možnost odpracovat si menší či větší část pracovní doby z pohodlí domova. Firmy často nabízejí home office jako benefit, v současné době je však práce z domu doporučována každému, pro koho je to alespoň trochu možné. Může se zdát, že home office je něčím příjemným a má spoustu výhod, pravdou ale je, že může pracovní proces zkomplikovat. Jak na to, aby se práce z domova nestala problémem?

„Osobně si myslím, že některé pozice se nedají z domova vykonávat. Třeba grafik a IT snad ještě ano a chápu to a umožňujeme jim to. Ne všichni mohou pracovat z domu, někdy to zkrátka nelze,“ poznamenává Jiří Stabla, zakladatel Konopných lékáren. Je tedy samozřejmě jasné, že práce z domova není vhodná pro každé zaměstnání.

Čas můžete díky home office šetřit i zbytečně ztrácet

Práce z domova v jistém smyslu šetří váš čas. Pokud vám běžná cesta do práce trvá půl hodiny, denně získáte hodinu k dobru. Zejména dámy pak ocení, že se každé ráno nemusí zabývat svým outfitem, líčením či účesem. Doma vám tepláky nikdo vyčítat nebude.

„Výhodou je určitě ušetřený čas za cestu do práce, možnost přizpůsobit si pracovní podmínky, které vám vyhovují, bez ohlížení na kolegy, v tom ale spočívá i úskalí, přicházíte o možnost interakce s kolegy, obzvlášť, pokud něco hoří,“ komentuje Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně z NATURHOUSE.

Dostáváme se k tomu, že home office může být ve finále časově náročnější. Mnoho lidí má totiž tendence k multitaskingu, tedy k dělání několika činností zároveň. Zabýváte-li se pracovním úkolem a během toho vás několikrát napadne kouknout, co zrovna dávají v televizi, prohlédnout si facebookovou zeď nebo třeba vysát pod gaučem, stane se práce velmi problematickou. Bylo dokázáno, že multitasking je velmi neefektivní, a to proto, že navíc ubírá čas, kdy musíte přepnout své soustředění z jedné činnosti na druhou. „Úskalí jsou především v jednoduché prokrastinaci formou rušivých elementů. Neumyté nádobí, neuklizená skříň, nepřimontovaná polička… Pro mnoho lidí jsou tyto elementy rušivé a mohou místo práce začít jednoduše prokrastinovat,“ potvrzuje David Buchta, CEO a Marketing Manager z PRIMULUS.

Práci je potřeba si dobře zorganizovat, vše si zapisovat do kalendáře či diáře, hlídat si deadliny a mít zkrátka ve všem pořádek, aby se pracovní život nemusel míchat s tím osobním. „Pokud pracujete, tak pracujete. Pokud se bavíte, tak se bavíte. Pro častější práci z domova je potřeba dostatek vlastní disciplíny. Pokud ji člověk nemá, na výsledcích práce se to projeví, což je například v menší firmě daleko těžší schovat,“ dodává Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier.

Výhodou práce z kanceláře oproti home office je také jistá časová ohraničenost. „ Práce v kanceláři je z mého pohledu lépe organizovatelná, nic vás nerozptyluje, na práci máte vymezený čas, za který je nutné zvládnout všechny úkony, člověk se soustředí pouze na to, co se právě musí udělat. Obrovskou výhodou je, že když zavřu za sebou dveře, končím tím automaticky i s prací a mohu myslet na něco jiného,“ zmiňuje Klára Opletalová z České asociace franchisingu.

Vyčleňte si na práci prostor

Pracujete-li v kanceláři, máte zpravidla svůj stůl, u kterého sedíte, a kde se většina vaší práce odehrává. Toto místo máte s prací spojené a jste tak nějak navyklí, že to tak je a tím pádem je zde menší pravděpodobnost, že se necháte něčím rušit nebo myšlenkami odbíháte jinam.

Doma to však láká lehnout si s notebookem do postele, sednout si na křeslo v obýváku nebo kdekoliv jinde. Tato místa však více svádějí k činnostem a myšlenkám, které vás od práce odvádějí. Mimo to vás mohou vyrušovat ti, kteří s vámi domov sdílejí.

„ Úskalí jsou v možnostech prokrastinace a věnování se věcem, které by jindy přišly na řadu až po skončení pracovní doby. Na druhou stranu je to skvělý benefit, který především lidem z open office dá možnost soustředění se na svou práci, která v daný moment vyžaduje klid,“ komentuje výhody domácího prostředí Michal Hotmar z RIM CZ.

Pokud má být vaše práce z domova efektivní, je potřeba si pro ni vyhradit jedno místo, ideálně pracovní stůl, které je klidné a je zde co nejmenší pravděpodobnost vyrušení. Také se doporučuje nepracovat v pyžamu – svádí to totiž k pocitu, že nic dělat nemusíte.

Jak nenarušit komunikaci

Na home office je nutné si vytvořit vhodný styl komunikace se zaměstnavatelem, aby byly správně a včas předávány důležité informace a srozumitelně zadávány úkoly. Někdy je vhodnější email, kde vám zůstane vše černé na bílém, někdy zase telefon, kde je komunikace rychlejší, je umožněna rychlá interakce a možnost daný problém lépe vysvětlit. Každopádně je potřeba si komunikační proces ujasnit, ideálně se jednou za čas sejít osobně nebo prostřednictvím videokonference a také počítat s tím, že mohou při komunikaci na dálku vznikat šumy a může docházet k nedorozumění. „Nedostatečná komunikace a často tendence prokrastinovat, nebo nepracovat, vyšší četnost chyb ze špatného předání práce, komunikace je zdlouhavější, než když je osobní,“ vyjmenovává nevýhody home office Jan Skovajsa, CEO společnosti myTimi.

Když se na to podíváme z jiného úhlu, může se stát, že vám bude komunikace s vašimi kolegy nebo i jejich pouhá přítomnost chybět. Práce z domova může způsobit, že vám zkrátka začne být smutno. S tím je potřeba počítat a najít si způsob, jak se pocitu osamocení vyhnout.

A jak se k tomu stavějí firmy?

Některé firmy preferují osobní přítomnost v kanceláři, někde home office vůbec nečiní problém. „ Rozhodnutí o home office samozřejmě předcházelo několik otázek a pochybností, ale s odstupem času si dovolím říci, že to bylo správné rozhodnutí. Za celou dobu jsem nezaznamenal jediný problém, kdy by toho dotyčný zaměstnanec zneužil. Samozřejmě, že záleží na velikosti firmy a na možnostech kontrolních procesů, ale zrovna u nás se jednalo o dobrý krok a řekl bych, že pracujeme dokonce efektivněji,“ sděluje svou zkušenost Petr Patočka, jednatel společnosti Kyosun s.r.o., která patří mezi přední dodavatele bio Matcha Tea do Evropy, MatchaTea.cz.

„Vše je o respektu, jak home-office tak pevná pracovní doba. Záleží na firemní kultuře, konkrétním odvětví, druhu práce a typologii člověka. Ale zjednodušené řečeno je rozhodující faktor, zda se jedná o tvořivou nebo rutinní práci,“ poznamenává Stanislav Petříček, zakladatel bistRAWveg, popularizátor zdravého životního stylu pro manažery, spolumajitel společnosti TP Consulting

Rady, jak být efektivní na home office podle Olgy Medlíkové, autorky e-booků, publikací a článků, lektorky, konzultantky, bývalá manažerka, www.olga-ebooky.cz

1. pracovní místo – má smysl vytvořit si místo, kde se „jenom pracuje“. Lépe se soustředíme na práci. Kuchyňský stůl nebo postel jsou místa zasvěcená relaxaci.

2. vymezit si čas na práci – určit si, kdy budu pracovat, a zařídit, že nebudu rušen/a. To znamená vypnout notifikace, domluvit s rodinou, že nikdo nebude vstupovat, když pracuji

3. zajistit si potřebné podklady – vzít si z práce materiály, mít funkční připojení, připravit si pomůcky atd., aby člověk nemusel nic shánět, ale měl věci u ruky.

4. pracovat v blocích – zvolit si čas, kdy jsem podle svého biorytmu nejvýkonnější, a tam si dát největší blok práce, naopak, když vím, že např. mezi 12-14 hod. mi to příliš nemyslí, jít třeba na procházku

Sedavé zaměstnání, celý den u počítače na home office… Jak se vyhnout bolavým zádům?

Práce u počítače se může na první pohled zdát jako něco pohodlného a nepříliš rizikového ve srovnání s manuálním zaměstnáním. Opak však může být pravdou, a to zejména v případě, že je vaše životospráva chatrná, máte málo pohybu, a navíc u počítače sedíte špatně a příliš dlouho. Nenapomáhá ani nadměrný stres a psychický tlak. Všechny tyto faktory mohou přispět k nejrůznějším bolístkám, přičemž nejčastějším bodem úrazu jsou záda, která bývají ztuhlá, namožená a bolavá. Jak se bolesti zad vyvarovat?

Prevence alfou a omegou

S bolavými zády je nejlepší bojovat ještě dříve, než na ně dojde. Pokud strávíte osmihodinovou směnu pouze v sedě za počítačem, není divu, že vaše tělo bude ztuhlé a časem přijde i bolest. „Sezení doporučuji prokládat pravidelnými pauzami o délce ideálně 5 minut jednou za hodinu. Během této pauzy se můžete projít a protáhnout,“ říká Richard Jisl, fyzioterapeut a odborný ředitel centra HEALTHY-LIFE s.r.o.

Prevencí jsou také dechová cvičení do břicha, která zlepšují břišní peristaltiku. Ta totiž může mít na záda velký vliv. „Aby bylo možné tato dechová cvičení provádět, doporučuji upravit i stravu. Dechová cvičení se neprovádějí dobře s plným žaludkem, proto je vhodné jíst po menších porcích a častěji. Určitě je lepší spíše lehčí strava, která zabrání i únavě při trávení. Dechová cvičení posilují zádové svaly a pomáhají zásobovat tkáně kyslíkem. Celkově zlepšují cirkulaci krve,“ doporučuje Richard Jisl, fyzioterapeut a odborný ředitel centra HEALTHY-LIFE s.r.o. Dále jsou vhodné také rotační cviky, které pomáhají páteři a vyrovnávají dysbalance při sezení u počítače. Nezapomínejte ani na horní končetiny a občas je celé rozhýbejte.

Pomůže i správně uspořádané sezení

Sedavá zaměstnání mohou v extrémních případech vést až k vyhřezlým ploténkám, degenerativním změnám páteře, chronickým bolestem krční páteře nebo i problémům se zažívacích traktem. Bolest z ad se stává běžnou součástí lidských životů, řada z nás si dokonce zvykla na to, že tu s námi je každý den. Velmi pomůže ergonomicky zařízené pracovní místo, které těmto problémům dokáže přecházet.

5 zásad ergonomického sezení u počítače podle odborníků z RIM CZ

1. Výška stolu - optimální výška desky by se měla pohybovat od 72 do 78 centimetrů, výšku vždy volte tak, aby lokty svíraly pravý úhel a deska stolu netlačila do předloktí.

2. Hloubka desky stolu – na stole by mělo být dostatek místa pro monitor i klávesnici. Myslete na to, že vzdálenost obrazovky od obličeje by měla být od 50 do 70 centimetrů a hloubku pracovní desky tomu přizpůsobte. Její rozměr by se měl pohybovat od 80 do 100 centimetrů.

3. Monitor – abyste se nehrbili a k počítači se nemuseli sklánět, horní okraj obrazovky byste měli mít ve výšce očí.

4. Poloha kloubů – abyste předešli zánětům karpálních tunelů nebo poruchám oběhového systému, zvažte podpěrky pro klouby. Pro správné uchopení myši bude stačit gelová podložka, pro nohy zase slouží ergonomická opěrka chodidel, která zajistí správný úhel kolen.

5. Plně nastavitelná židle – alfou i omegou ergonomické kanceláře je správně vybraná židle. Měla by umožňovat dynamické sezení, přizpůsobit se pohybům těla a podepřít páteř na správných místech.

A čemu se vyvarovat? Radí fyzioterapeut Richard Jisl z HEALTHY-LIFE s.r.o.