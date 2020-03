Česká koruna – co očekávat v nejbližších týdnech (19.3.2020)

Co si lze z období 2008–2009 odnést pro současnost? (1) Extrémně vysoká volatilita na finančních trzích netrvá několik týdnů, ale minimálně několik měsíců či dokonce čtvrtletí. Analogicky se tak momentálně nacházíme teprve na začátku období extrémně vysoké volatility. S výraznou rozkolísaností finančních trhů a kurzem koruny je tak nutné počítat i ve 2. čtvrtletí letošního roku. (2) Finanční trhy mají tendenci přestřelovat, a to jak ve směru optimistické euforie, tak i nadměrného pesimismu. Nervozita a panické chování na finančních trzích je momentálně extrémní a pokud vyjdeme z předpokladu, že bude dále pokračovat, tak další oslabení koruny směrem k hladině 30 CZK/EUR vypadá poměrně pravděpodobně. (3) Opatření centrálních bank, vlád a nadnárodních institucí nedokáží v takovémto období tržní nervozitu zastavit, pouze ji mírně snížit.

Vývoj koruny ve druhé polovině března a ve 2. čtvrtletí letošního roku? Jedinou jistou je, že musíme i nadále počítat s vysokou volatilitou. Denní pohyby koruny vůči euru v řadů několika desítek haléřů budou převažovat. Tlak na další oslabení koruny a dalších středoevropských bude pravděpodobně dále pokračovat – čím slabší však koruna bude, tím se zvyšuje i pravděpodobnost, že bude docházet k prudkým korekcím koruny na dočasně silnější hodnoty. Čím slabší koruna, tím větší pravděpodobnost, že do hry vstoupí Česká národní banka a začne na podporu koruny intervenovat. Objem devizových rezerv (letos v únoru 134,6 mld. eur) má ČNB v poměru k velikosti domácí ekonomiky celosvětově jeden z nejvyšších. Otázkou je, na jaké úrovni by se ČNB k intervencím odhodlala. To je velmi obtížné posoudit, ale osobně bych tuto hladinu viděl spíše až kolem hranice 30 CZK/EUR než na současných úrovních, tj. těsně pod hladinou 28 CZK/EUR (viz. graf 3).