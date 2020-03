Okénko trhu - Německý ifo index vykázal značný pokles

Od pondělního mimořádného zasedání České národní banky se několik členů rady vyjádřilo k tomuto rozhodnutí i k aktuální situaci. Tomáš Holub zhodnotil, že koruna, která v posledních týdnech významně oslabila, v současné situaci tuzemské ekonomice pomáhá. Spolu s pondělním snížením sazeb tak tyto dva faktory značně uvolňují tuzemskou měnovou politiku. Zároveň však upozornil, že pokud by ČNB dále výrazně snižovala sazby, mohlo by to způsobit další oslabení koruny, až do nežádoucích úrovní. Trhy na agresivní snižování sazeb sází, Holub tuto variantu však nepotvrzuje. Na rozdíl od Fedu si česká ekonomika nulové sazby nežádá. Podobný názor zastáváme také my. Podle našeho očekávání se rada již na dalším regulérním zasedání příští čtvrtek přikloní k dalšímu snížení sazeb o 50 bazických bodů a pak ještě k jednomu dodatečnému v druhém čtvrtletí o 25 bazických bodů. Následovat by měla stabilita se základní úrokovou sazbou na úrovni 1 %. Tento scénář nevyloučil guvernér J. Rusnok, který potvrdil, že pondělní snížení sazeb nemuselo být poslední. Situace se podle něj mění každým dnem a již příští čtvrtek mohou bankéři na nejnovější vývoj reagovat dalším upravením měnové politiky.

Výsledek zasedání Evropské centrální banky z minulého čtvrtka byl pro trhy spíše zklamáním. Očekávaly výraznější zásah ze strany měnové politiky, který se příliš nepotvrdil. To byla pravda jen do včerejška, kdy ECB po mimořádné schůzce rady guvernérů oznámila nákup aktiv ve výši 750 mld. EUR, což je zhruba 6 % celkového hrubého domácího produktu eurozóny. Předmětem nákupů budou jak státní dluhopisy, tak dluhopisy soukromého sektoru a budou trvat do konce tohoto roku. Podobný plán oznámila v neděli po mimořádném zasedání americká centrální banka. Ta tímto způsobem hodlá do americké ekonomiky napumpovat až 700 mld. USD.

Podle dnes zveřejněného německého ifo indexu se podnikatelské podmínky v německém průmyslu v březnu zhoršily o 8,3 bodu na 87,7. Ačkoliv byl průzkum dělán v březnu, tedy již v době, kdy se Evropou šířil koronavirus, hodnocení současné situace se zhoršilo jen o nepatrně více než 5 bodů. O něco většího zhoršení se však ne příliš překvapivě dočkalo očekávání budoucího vývoje, které pokleslo o 11,2 bodů až na hodnotu 82. S ohledem na jednotlivé sektory zaznamenal značný propad sektor služeb, největší od roku 2005. Ještě hůře na tom by obchod, který zaznamenal největší propad od 70. let.

Česká koruna se drží poblíž dlouho neviděných slabých pozic, ke kterým oslabila během včerejška. Došlo jen k mírné korekci do blízkosti EUR/CZK 27,60.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.