Vypni zemi a trhy vyletí, radí hedgeový manažer Trumpovi

Dlouholetý manažer hedgeových fondů Bill Ackman na svém twitterovém účtu dnes poradil americkému prezidentovi Trumpovi, aby na jeden měsíc zcela uzavřel americkou ekonomiku ve snaze zkrotit zhoršující se epidemii koronaviru. Finanční trhy by podle Ackmana takový Trumpův rozhodný krok odměnily růstem.

Ackman, který je zakladatelem fondu Persching Square Capital Managemen, vyzval americkou administrativu, aby uzavřela hranice země a zároveň nabídla americkým občanům jednoměsíční prázdniny osvobozené od daní, úroků a nájmů. Cílem je podle investora vynahradit nečekané zpomalení růstu americké ekonomiky.

„Pane prezidente, jedinou odpovědí je vypnout zemi na 30 dnů a uzavřít hranice,“ radí Ackman. „Řekněte Američanům, že nás všechny posíláte na domů prodloužené jarní prázdniny s rodinou,“ dodal.

Mr. President, the moment you send everyone home for Spring Break and close the borders, the infection rate will plummet, the stock market will soar, and the clouds will lift. We need your leadership now! — Bill Ackman (@BillAckman) March 18, 2020

„Ve chvíli, kdy všechny pošlete domů na jarní prázdniny a uzavřete hranice, míra infikovaných poklesne, akciový trh se vzedme a oblaka rozplynou,“ říká Ackman.

Ackman v následném rozhovoru s webem CNBC dodal, že již od pozdního ledna začal mít medvědí pohled na trhy, a že přesvědčoval společnosti, do kterých zainvestoval, aby pozastavily programy zpětných odkupů akcií a pokusily se prodloužit své úvěrové splátky, protože podle něj „přichází peklo“.

Oddálení 30 denního vypnutí ekonomiky by si podle Ackmana vyžádalo obrovskou cenu na lidských životech, naopak brzké kroky by přinesly velké úspory. „Nikdo nezkrachuje, nikdo nic nezabaví,“ říká investor. Utlumení ekonomiky je podle něj nevyhnutelné a do jisté míry se tak děje již nyní. Neděje se tak ovšem kontrolovaně, což prodlužuje ekonomické potíže a podněcuje další šíření koronaviru.

No one defaults, no one forecloses. A 30-day rent, interest and tax holiday for all. The shutdown is inevitable as it is already happening, but not in a controlled fashion which is extending the economic pain and amplifying the spread of the virus. — Bill Ackman (@BillAckman) March 18, 2020

Počet potvrzených případů nákazy v USA překročil hranici 9400 a počet obětí dosahuje 150, vyplývá z údajů John Hopkins University. K uzavření hranic již přikročila značná část světových vlád, administrativa prezidenta Trumpa pak přislíbila pro boj s dopady nákazy balíček stimulů o objemu jednoho bilionu dolarů.

Ackman, který se na Wall Street proslavil velkými sázkami a aktivistickými kampaněmi, vygeneroval v posledních letech investorům Pershingu vysoké výdělky chytrými akciovými sázkami na tituly jako Chipotle nebo Starbucks. Uplynulý rok pro něj byl obzvlášť úspěšný, celkový výnos akcionářů jím spravovaného fondu přesáhl 50 %.

„Během uplynulých 10 dnů jsme učinili kroky k ochraně portfolia před sestupnou volatilitou trhů. Udělali jsme to, protože si myslíme, že snaha zastavit koronavirus bude pravděpodobně mít významný negativní dopad na americkou a globální ekonomiku, a také na akciový a kreditní trh“, napsal ve svém dopisu investorům na začátku března Ackman. Od té chvíle sestoupil index S&P 500 o nejméně 15 % níže. Společnost Pershing měla k roku 2019 pod správou aktiva za 8,6 miliard dolarů.

Zdroj: CNBC, Google Finance