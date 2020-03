Blíží se apokalypsa na finančních trzích ?

ECB překvapila celý svět po tom, co v noci ze středy na čtvrtek měla ‘‘emerging call,‘‘ během kterého schválila navýšení výkupu dluhopisů v objemu 750 miliard eur. Program má dosáhnout 1,1 bilionu eur, což je 6 % HDP eurozóny. Rozhodnutí ECB na neplánovaném zasedání ve středu v noci je poslední ze stupňujících se globálních reakcí na propuknutí epidemie, která se všeobecně projevuje v recesi. Prezidentka Christine Lagarde posílila poselství, že tvůrci politik udělají všechno, co mohou s tím, že „náš závazek vůči euru není nijak omezený“.

Po oznámení programu vládní dluhopisy z Itálie do Řecka prudce vzrostly. Výnosy dvouročních dluhopisů klesly na 0,41 % a vykázaly největší propad výnosů během jednoho obchodního dne od roku 1996. K nákupů bude též poprvé patřit dluh z Řecka, který byl z důvodu nevyžádaných ratingů vyloučen z nákupů ECB. Teď je na nákupy oprávněných asi 12 miliard eur v řeckém státním dluhu. Prohlášením výnosy klesly o více než 200 bazických bodů na pětiletých řeckých dluhopisech. Tento pohyb má i své výhody, čímž se zmenšil rozdíl mezi dluhem nejsilnějších ekonomik eurozóny a větší zátěží.

Na grafu můžete vidět současné srovnání návratnosti akcií a dluhopisů v dolarech:

Pokud by úředníci eurozóny aktivovali záchranný fond regionu, byl by to rozhodující krok ke spuštění největší síly ECB – nákupu dluhopisů a přímých měnových transakcí. Tento program byl navrhnut během dluhové krize v roce 2012 s cílem nákupu dluhů konkrétních zemí. Tento scénář se v poslední době jeví jako reálný, neboť země plánují zvýšení výdajů na vyrovnání se s dopady koronaviru.

Jedním z možných scénářů v EU je, jak se vyjádřil francouzský ministr financí, který chce podpořit hlavní průmyslové společnosti, jejichž podíl již stát má. Nevyloučil ani postupné znárodnění těchto společností.

Druhým možným, taktéž razantním scénářem je americký scénář, který chce podpořit americké domácnosti připsáním všem dospělým obyvatelům 1000 dolarů na účet. Důvodem je také fakt, že přibližně 40 % Američanů má na účtu v likvidní formě pouze 400 dolarů.

Nakonec je nutné upozornit, že situace na světě je velmi vážná a panika na trzích to je potvrzuje. Kanada připravuje fiskální stimuly v objemu 3 % HDP, Fed snížil o víkendu úrokové sazby o 100 bazických bodů na 0 % a Brazílie včera jako již 26. země snížila úrokové sazby.

Na druhé straně pozitivní data dostáváme z Wu-chanu, místo vypuknutí viru, který hlásí snížení počtu případů koronaviru.

Jediným problémem jsou Spojené státy, v kterých zatím nevypukla nákaza, což vyvolává nejistotu ve světě.