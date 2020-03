Shrnutí mimořádných opatření v rámci Finanční správy

Finanční správa zřídila na svém webu speciální stránky Nouzový stav (COVID-19), kde jsou soustředěny aktuální a praktické informace. Naleznete na něm odpovědi na nejčastější dotazy ohledně současných opatření v oblasti daní, průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti se současnou situací a další důležité informace.

Finanční správa také zřídila mimořádné infolinky, které jsou v pracovních dnech v provozu od 9:00 do 17:00.

Až do odvolání budou úřední hodiny podatelen pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.

Finanční správa také doporučuje poplatníkům, aby v současné situaci v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.

