Jak zdražují starší domy a byty? Ceny stouply o 14 %, v Praze se cena za metr bytu zastavila těsně pod 90 000. Nájemní strop takřka neroste

Trh se starším bydlením vykázal v loňském roce další zdražení. Rezidenční nemovitosti, které byly nabízeny do přímého prodeje, zdražily o 14 % u bytů a 15 % u rodinných domů. Vyplývá to z nejnovějších údajů Monitoru přímého trhu s nemovitostmi, který uvolnil souhrnná čísla za loňský rok. Naopak ceny nájemního bydlení v souhrnu stoupají jen pomalu, v případě rodinných domů dokonce díky větší nabídce v některých lokalitách výrazně klesly. Opět posílila role prodeje a pronájmu bez prostředníka – na Bezrealitky se vloni prodalo i pronajalo o 14 % nemovitostí více, a to i ve chvíli, kdy se na trhu objevuje nejméně nových nemovitostí za poslední dva roky.

Nejzásadnějšími trendy loňského roku, které se nadále prohlubují, je bezesporu přesun velkého množství osob do nájemního bydlení s ohledem na změny hypotečních podmínek (jen v Praze nárůst o 35 %), přesun Pražanů do Středočeského kraje, který spustil výrazný růst nemovitostí v takzvaném metropolitním prstenci (ceny prodaných rezidenčních nemovitostí zde narostly o pětinu), ale také pozitivní dopad vyšších nájemních a prodejních cen, které umožní současným majitelům více investovat do nutných oprav a generálních rekonstrukcí jejich objektů. Ty se pak vrací na trh a rozšiřují zejména nájemní fond.

S přehledem nejdražší jsou momentálně byty v Praze. Malý byt (do 1+1) zde vloni stál průměrně 3,4 milionu, střední byty 5,6 milionu a velké byty (od 3+1 výše) pak 7,5 milionu korun. V přepočtu na metr se průměrně prodávalo za 86,5 tisíce korun, tedy o 14 % více v meziročním srovnání. Na konci roku však ceny stouply až na 89,3 tisíce korun za metr a neočekává se pokles ani stagnace. Druhé nejdražší byty se prodávaly v Jihomoravském kraji (3,8 milionu za průměrný byt, průměrně 55,4 tisíc za metr), následované Středočeským krajem (2,9 milionu za průměrný byt, průměrně 45,4 tisíce korun za metr).

Pražské domy se prodávaly průměrně za 13 milionů a průměrně 74,2 tisíc korun za metr. Jasný trend „zmrtvýchvstalých nemovitostí“ pak dokládá Středočeský kraj, i díky přesunu Pražanů do metropolitního prstence. Průměrný dům se zde prodal o 14,6 % dráž než před rokem, a sice za 6,2 milionu, přičemž cena za metr stoupla na 40 tisíc korun za metr čtvereční. V Jihomoravském kraji se pak průměrný dům prodal za 5,2 milionu korun při ceně 32,9 tisíc za metr čtvereční.

Velice zajímavý je také poznatek z oblasti nájemního bydlení. Zatímco v případě bytů roste takzvaný nájemní strop (tedy částka, kterou jsou ochotni lidé dlouhodobě platit) pouze o 3 %, v případě domů se projevil vstupu levnějších domů do nájemní nabídky, díky čemuž nájem v rodinných domech meziročně klesl, v nejexponovanějších krajích dokonce velmi výrazně (na trhu se objevují „levnější“ varianty, pronájem domu přestává být záležitostí vyšší třídy).

Za nájemní byt si jsou nejvíce ochotni připlatit v Olomouci (o 9 % více), Ústeckém a Jihočeském kraji (8 %). V Praze se v roce 2019 průměrně platilo 290 Kč za metr čtvereční nájemního bydlení, což je o pouhá 3 % více než předchozí rok. Jasně se tedy ukazuje, že Pražané jsou dlouhodobě cenově senzitivní a ochotni pro cenu změnit lokalitu bydlení.

„Dá se očekávat, že také v letošním roce bude pokračovat růst cen nemovitostí. Zejména v atraktivních lokalitách středních Čech. Současná situace a snižování úrokových sazeb totiž může obnovit zpomalující poptávku po vlastním bydlení a uvést na trh další zájemce. Pro celou řadu investorů pak může být nákup nemovitostí cestou, jak se vyrovnat s očekávaným zpomalením ekonomického růstu nebo dokonce recesí. Těžit z toho opět mohou majitelé starších nemovitostí před rekonstrukcí nebo vlastníci rekreačních objektů,“ reaguje na aktuální dění Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky. „Nadále poroste role prodeje svépomocí, a to především díky flexibilitě, rychlosti i cenové výhodnosti pro obě strany.“

To ostatně potvrdila i čísla Monitoru přímého trhu. Počet nemovitostí prodaných i pronajatých svépomocí se opět zvýšil – a to v obou případech o dalších 14 %. V roce 2019 se v Česku přes Bezrealitky – a tedy bez prostředníka – prodalo 2 548 domů a 7 233 bytů (9 781 v součtu) v celkové hodnotě přesahující 42 miliardy korun. Největší množství jich bylo v Praze (42 %) a Středočeském kraji (16 %). Bezrealitky pronajaly také 902 domů a 33 843 bytů (34 745 v součtu), přičemž i zde je s 60 % na prvním místě hlavní město a se 13 % Brno a Jihomoravský kraj.



Bezrealitky.cz jsou největší službou nabízející možnost přímého prodeje nebo pronájmu nemovitosti a zároveň jsou jedním z nejnavštěvovanějších českých realitních webů.

Měsíčně portál navštíví více než půl milionu zájemců o bydlení a každý měsíc se jeho prostřednictvím prodá zhruba 800 a pronajme kolem 3000 nemovitostí. Portál mimo jiné nabízí také kompletní správu a pronájem nemovitosti v rámci své služby Bezrealitky Nájem.

Lidem portál na provizích, které by jinak museli zaplatit realitním kancelářím, ušetřil za rok 2019 přes dvě miliardy korun.