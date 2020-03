POZOR! Obrovský skok v počasí. Ochladí se o 15 °C

Tohle asi nepotěší. Zrovna když se v Česku usadilo jaro s vysokými teplotami a sluncem, přijde drastická změna od severu až severovýchodu. Do střední Evropy vpadne původem sibiřský vzduch a teploty se propadnou hluboko dolů. Následně převládne východní, mimořádně suché proudění. Přinese zvýšení rizika respiračních chorob, protože výrazně oslabí a vysuší sliznice. Pozor na tuto situaci, tak nízkou relativní vlhkost vzduchu nepamatujeme. Můžete si udělat kolem úterý test. Při pokojové teplotě otevřete okna dokořán na chvíli, vlhkost v bytě nebo domě může skokově klesnout na 20 % i méně.

Severovýchodní suché proudění může citlivým osobám způsobit bolesti hlavy, silné únavy, pálení na sliznicích. Jedná se o trend posledních let na přelomu zimy a jara. Jakmile se propadne do střední Evropy severovýchodní proudění, vzduch je neuvěřitelně suchý. Kontinentální vzduch ze Sibiře byl vždycky suchý, vypadá to ale, že se situace rok od roku zhoršuje.

Předpověď počasí den po dni

Čtvrtek byl rekordně teplý a příjemný. V pátek se přiblíží změna. Bude skoro jasno, polojasno, během dne postupně oblačno, od severu místy občasný déšť, přeháňky, ojediněle i bouřky. Postupně na severních horách srážky sněhové. Teploty 13 až 19 °C.

V sobotu bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť, na studené frontě přejde ve sněžení, a to prakticky ve všech polohách. Teploty 3 až 7 °C, během dne další ochlazování. Ano, je to mazec.

V neděli bude převážně polojasno. Ojediněle sněhové přeháňky, hlavně v oblasti Šumavy. Teploty 0 až 4 °C.

V pondělí bude znovu převážně polojasno. Ojediněle sněhové přeháňky, hlavně na severovýchodě. Teploty -1 až 3 °C. Neuvěřitelný skok od pátku.

V dalších dnech bude nadále velmi chladno a teploty začnou stoupat jen pozvolna. Srážek bude málo a budou sněhové. Až postupem času se vrátí srážky dešťové.

Ráno tuhé mrazy!

Ranní minima budou obrovský problém. Budou klesat až na -9 °C a rozkvetlé nížiny zažijí děs. Jako by nebylo problémů kolem nás stále dost. Spikne se i počasí.