Recese v USA vyvolaná koronavirem může být dvakrát hlubší než ta po finanční krizi. A platí to i pro celý svět, zní z Capital Economics

Pokud americká ekonomika kvůli koronaviru spadne do recese, což je značně pravděpodobné, mohla by tato recese být dvakrát tak hluboká jako ta vyvolaná finanční krizí z roku 2008. Prohlásila to bývalá ekonomka americké centrální banky Claudia Sahmová. Americké podniky by podle ní mohly potřebovat podporu v objemu minimálně 1,5 bilionu dolarů.

Podle Shamové je potřeba vnímat krizi kolem koronaviru podobně jako řádění hurikánu. Život se na chvíli zastaví, jakmile ale krize pomine, je potřeba začít pracovat intenzivně na obnově.

Scott Minerd, investiční šéf ve společnosti Guggenheim Investments, pak odhadl, že by americké firmy mohly potřebovat injekci až dvou bilionů dolarů. Pomoc přitom podle něj budou potřebovat prakticky všichni.

Minerd upozorňuje, že nejen Spojené státy čelí pádu do ničivé spirály, podobně jako tomu bylo v 30. letech minulého století v době Velké hospodářské krize. Nejdůležitější je podle něj jednat rychle a rázně.

"To, co ještě před pár dny bylo rizikem, se nyní jeví jako základní scénář. Globální ekonomika letos odepíše 1 % své hodnoty, tedy dvakrát více než v krizovém roce 2009. Ačkoli následný odraz výše by měl být výrazně rychlejší než v roce 2009, je potřeba pamatovat na to, že i nyní jsou rizika nakloněna směrem k ještě hlubšímu poklesu," napsali analytici ze společnosti Capital Economics.

Pesimističtí jsou také ekonomové z Deutsche Bank. "Kvartální poklesy, které ekonomika zaznamená v prvním pololetí, překonají vše, co si pamatujeme za poslední dekády, minimálně od druhé světové války," uvedli.