Poklesly vám příjmy? Co dělat dříve, než sáhnete po úvěru

Spotřebitelský úvěr je jednou z možností, jak si v době poklesu příjmů zajistit potřebnou hotovost. Mějte však na paměti, že splátky úvěru ihned zatíží váš rodinný rozpočet a zároveň, jedná se o dlouhodobý závazek, který budete muset splatit i s úroky. Najdou se přitom i jiná řešení, jak okamžitě ulevit své peněžence.

Srazte na minimum výdaje na bydlení

Ať už splácíte hypotéku či bydlíte v nájmu. Komunikujte s bankou / pronajímatelem svoji aktuální finanční situace a požádejte je o:

- ododklad splátek hypotéky,

- dočasné snížení nájmu.

Okamžité snížení výdajů na bydlení je snadno dostupné, největší překážkou zde bývá psychika, kdy se stydíme či bojíme o toto požádat.

Pro banky je dočasný odklad splátek dlužné částky běžným úkonem, který umí zprocesovat. Mohou se objevit komplikace např. u hypoték s maximální dobou splatnosti, případně u hypoték žadatelů v pokročilém věku, počítejte také s nějakým tím poplatkem.

Pronajímatel se bude asi ošívat více než banka, tady opravdu hraje větší roli vaše psychika. Je důležité si uvědomit, že:

- v této době (zvlášť v situaci, kdy je vyhlášen nouzový stav a podniky ve velkém omezují provoz) by váš pronajímatel dlouho hledal adekvátní náhradu,

- úspěchu při vyjednávání velmi prospěje jasná komunikace, tj. o jaké snížení nájmu žádám, na jak dlouhou dobu, z jakého důvodu.

Srazte na minimum zálohy za energie

Kontaktujte firmy, které vám poskytují plyn či elektřinu a ptejte se na minimální výši záloh ve vašem případě. Je velká šance, že u plynu i energie je možné zálohy snížit okamžitě o stokoruny. V tento okamžik nepřemýšlejte, že vás na konci zúčtovacího období čekají nedoplatky, účelem je zajistit si okamžitou hotovost.

Spoříte? Asi je čas s tím na chvíli přestat

Pokud si dáváte bokem peníze na stavební spoření, doplňkové důchodové spoření, spořicí účet apod., zvažte dočasné přerušení. Nemá smysl spořit si s úrokem do 2 % a vedle toho si zajišťovat hotovost úvěry s RPSN kolem 5 % a více. U velké části finančních produktů je možné ukládat peníze nepravidelně, tak toho využijte.

Zrevidujte svá členství v různých klubech

Máte permanentky / placená členství do posilovny, na sportovní utkání, do sportovních či kulturních center? Kontaktujte provozovatele zařízení s dotazem na možnost přerušení průběžných plateb? Zajímejte se o to, jak je to s platbami za členství v době, kdy tyto služby nemůžete s ohledem na nouzový stav využívat.

Změňte myšlení při nákupu potravin

Potraviny jsou spolu s bydlením největší nákladovou položkou rodinných rozpočtů. Pokud pracujete na home office a stejně tak máte doma děti, zvažte jiné strategie nákupů potravin, tj.:

- dělejte si dlouhodobější plán toho, jaké suroviny budete potřebovat,

- najděte si, kde a kdy tyto suroviny najdete za zvýhodněnou cenu (letákové akce supermarketů přetrvávají i v nouzovém stavu)

- zkuste se domluvit se soused, rodiči, přáteli, jaké suroviny budou potřebovat oni a zvažte jednorázové větší nákupy u velkoobchodních prodejců typu Makro, kde najdete zboží za výhodnější ceny než v supermarketu.