Rozbřesk: Bude český záchranný balík stačit?

Reakce vlád a centrálních bank na prohlubující se ekonomické propady spojené s koronavirem neberou konce. Včera česká vláda oznámila dlouho očekávaný rozpočtový balík na boj s koronavirem. Celkový objem balíku (až 1 bilion korun) konečně odpovídá vážnosti situace. Je však otázka, zda přímá finanční pomoc (plánovaná na 100 miliard korun) nakonec nebude muset být vyšší.



Podniková sféra potřebuje rychle nejen záruky za úvěry (pravděpodobně skrze ČMRZB), ale zejména program náhrad za ušlé mzdy zaměstnanců, kteří dočasně musí zůstat doma nebo jednoduše nemají kvůli výpadkům poptávky co na práci (zavřená obchodní centra, cestovní kanceláře a další). A tady jednoduše 100 miliard nemusí stačit - pokud se bavíme o karanténních opatřeních přesahujících tři měsíce a rozumné kompenzaci pro všechny postižené zaměstnance, je třeba si dát stranou alespoň 200-300 mld. korun. Vláda tedy bude muset sama napřímo do ekonomiky napumpovat výraznější objem peněz. Samotné záruky za úvěry nemusí být totiž dostatečným opatřením, protože řadu firem samy o sobě neodradí od masivních úsporných opatření, včetně propouštění zaměstnanců, a to v nejméně vhodnou chvíli.



Jak se včera ukázalo v eurozóně , agresivní reakci se vlády a centrální banky stejně nevyhnou a čím dříve ji přijmou, tím lépe pro všechny. Evropská centrální banka včera výrazně navýšila celkový objem politiky kvantitativního uvolňování - na 750 miliard euro . Je jasné, že v uplynulém týdnu jako by ECB zaspala a nastartovala tak masivní výprodeje na některých slabších dluhopisových trzích, zejména pak v Itálii . Je však otázkou, zda ještě časem nebude muset rozvolnit omezení, která ji v tuto chvíli nařizují nakupovat dluhopisy v proporcích odpovídajících upsanému kapitálu a zakazují na jednotlivých národních trzích koupit více než třetinu dostupných dluhopisů Italská vláda nakonec může na trzích potřebovat ještě agresivnější pomoc.Globální trhy stále žijí strachem z koronaviru a z neschopnosti dopočítat se konečných nákladů, to vede stále k úprku do bezpečných a superlikvidních aktiv. Koruna i kvůli vysokému objemu zaparkovaného zahraničního spekulativního kapitálu zůstává ohroženým druhem. Včera se měnový pár obchodoval nad 27,75 EUR/CZK a je pravděpodobně otázkou času a úrovní, na kterých uvidíme na trhu ČNB . Bez jejího vstupu na trh můžeme očekávat další propad české měny.Extrémní globální hlad po dolarové likviditě, který byl tlačený likvidací řady pozic, způsobil další posílení dolaru a propad eurodolaru směrem k hodnotě 1,08. Zároveň s tím dochází celkově k návratu do hotovosti, a tak se investoři stahují ze všech rizikovějších měn, což platí o zlotém, forintu i například britské libře. Samostatnou kapitolou jsou pak měny navázané na komodity , jako je rubl či australský dolar , které byly včera naprosto zdecimovány.Nově oznámené programy nákupu dluhopisů ze strany ECB (viz úvod), Bank of Japan či australské centrální banky bohužel nemění zásadně situaci, kterou globálně určují rostoucí počty nakažených koronavirem v hlavních ekonomikách světa. Začíná být jasné, že řada zemí spustí nějakou formu “helicopter money” (tisk peněz distribuovaný přímo obyvatelům) a je otázkou, která z příslušných centrálních bank bude v tomto efektivnější. Dokud se však vir bude šířit, tak bude určovat dění na trhu s tím, že měny zemí, které budou pozorovat zpomalení epidemie, mají šanci na rychlejší zotavení (v tomto smyslu může mít dolar před sebou krušnější časy). Ropa pokračuje v nezadržitelném volném pádu. Zatímco severomořská ropa Brent odepsala včera dalších 8 procent a dostala se pod hranici 25 dolarů za barel , americká WTI zkolabovala dokonce o 17 procent až na úroveň 22 dolarů za barel . V obou případech se cena propadla na nejnižší hodnotu za bezmála osmnáct let!Vzhledem k historicky nevídanému přebytku ropy na trzích v nejbližších měsících je jasné, že cena ropy bude dále pod tlakem. Jako pravděpodobný aktuálně vidíme propad ropy Brent pod hranici 20 dolarů za barel . Tento scénář by teoreticky mohlo změnit rychlé odeznění koronašoku a/nebo opětovná dohoda mezi Saúdskou Arábií, avšak ani jedna z těchto možností se prozatím nezdá příliš reálná. Naopak, jak rozšiřující se karanténní opatření napříč Evropou a Spojenými státy, tak agresivní výpady v rámci saúdsko- ruské cenové války naznačují, že kritická situace na ropném trhu jen tak neskončí.