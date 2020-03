Česká vláda se odhodlala razantně postavit ekonomickým dopadům pandemie (Ranní zpráva z finančního trhu)

Naprosto nezajímavý ekonomický kalendář znamená, že finanční trhy budou i dnes ve znamení sledování informací o šířící se pandemii koronaviru, respektive budou lačné po informacích ze strany centrálních bank či vlád. Ta česká včera oznámila razantní balíček, klíčové ale budou detaily, struktura cílené pomoci. Centrální banka se k měnové politice sejde příští týden, kde čekáme snížení sazeb o 50 bb. Nelze ale vyloučit, že se měnovou politikou bude zabývat i dnes, kdy je v plánu neměnové zasedání. Velmi snadno se může změnit na měnové. Dopady koronavirové pandemie nejen na českou ekonomiku a tuzemské finanční trhy podrobněji diskutujeme ve speciálním vydání Ekonomických výhledů zde http://bit.ly/KvaQ2up.

Americký trh práce zůstává utažený

Dnešní americká data jsou spíš druhého řádu. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti potvrdí, že americký trh práce zůstává silný a ekonomika se o něj může opřít. Výhled podnikatelů z Philadelphie již bude ovlivněn šířícím se koronavirem. Včera se kurz dostal na dosah důležité technické úrovně 1,08 USD/EUR, která před měsícem podržela a bude dalšímu pádu eura bránit i nyní.

Rizika nadále zůstávají na straně slabší české měny. Kvůli přítomnosti zahraničních investorů jako dědictví režimu kurzového závazku je koruna zranitelná. Doplácí i na výrazný pokles tržních úrokových sazeb ve světle sílících obav z dopadu opatření v boji proti koronaviru na ekonomiku. A v neposlední řadě proti české měně stojí vysychající likvidita. Na druhé straně dramatickému oslabení koruny by mohla bránit obava trhu, že ČNB může intervenovat v její prospěch. Koneckonců rezervy na to má dostatečné. To včera potvrdil člen bankovní rady T. Holub. Podle nás by se tyto obavy na trhu mohly objevovat s hladinou 28 CZK/EUR. Ta nyní bude působit jako silná hladina odporu.

Koruna si sáhla na 28 CZK/EUR

Česká koruna v průběhu středy pouze lehce oslabovala, se vstupem amerických obchodníků na trh trend akceleroval. Jakoby chtěli hráči na trhu otestovat nervy ČNB. Kurz totiž téměř zaklepal na úroveň 28 CZK/EUR. S oznámením razantní finanční pomoci od státu včera vystoupil premiér. Přislíbil pomoc podnikatelům a firmám ve výši jednoho bilionu korun (100 mld. CZK by mělo směřovat na přímou pomoc, 900 mld. CZK by mělo sloužit k zárukám). K aktuální ekonomické situaci se vyjádřil i člen bankovní rady Tomáš Holub. Oslabení koruny z posledních dní podle něj přineslo české ekonomice výrazný měnověpolitický stimul, sázky na snižování úrokové sazby na nulu jsou podle něj přehnané. Pokud jde o kurz koruny, potvrdil, že přílišné volatilitě, rozumějme oslabení koruny, je ČNB připravena se bránit intervencemi. Samozřejmě, že ČNB trhu nesdělí úroveň, která by byla pro centrální bankéře spouštěčem. Podle našeho názoru by ale atakování hladiny 28 CZK/EUR minimálně silné verbální vyjádření vyvolat mohlo. Bohužel dnes začíná mediální karanténa před řádným zasedáním ČNB k měnové politice příští čtvrtek.

Euro včera pokračovalo druhý den v řadě v sestupném trendu. Kurz se dostal až téměř k hladině 1,08 USD/EUR, kde se nacházel před měsícem. Zisky ale neudržel. Dnes ráno se kotace nacházejí v okolí hladiny 1,09 USD/EUR. V situaci globálně se zhoršující likvidity na finančních trzích se dolar stává bezpečným aktivem. Mimo jiné i proto, že americká centrální banka na obranu dolarové likvidity razantně vystupuje.