Pronájem obecních bytů a nebytových prostor není podnikatelskou činností

Dotaz:

Lze pronájem obecních bytů a nebytových prostor vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost?

Odpověď:

Pronájem obecních bytů a nebytových prostor nelze vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost. Mimo rozpočet (na účtu cizích prostředků) lze vést pouze příjmy, které nejsou z pronájmu nemovitostí, např. zálohy na služby.

Podle § 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů , pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích prostředků, sdružených prostředků. Podnikatelská činnost územního samosprávného celku nebo svazku obcí se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu územního samosprávného celku nebo svazku obcí.

Podle § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele“.

V § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“) je stanoveno, že živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. K tomu odkazujeme např. na ustanovení § 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona podle kterého není živností pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Demonstrativní výčet příjmů rozpočtu obce je uveden v § 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Jedním z příjmů rozpočtu obce je podle § 7 odst. 1 písm. a) příjem z vlastního majetku a majetkových práv.

Demonstrativní výčet výdajů rozpočtu obce je uveden v § 9 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Podle § 9 odst 1 písm. b) se z rozpočtu obce hradí zejména výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj.

O podnikatelskou činnost by se jednalo pouze v případě, pokud by obec vykonávala nějakou podnikatelskou činnost na základě vlastního živnostenského oprávnění (např. hostinskou činnost). Tato podnikatelská činnost by pak byla sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje, její výsledek by se promítl do rozpočtu města po uplynutí rozpočtového roku a byl by součástí závěrečného účtu obce.

V této souvislosti upozorňujeme, že z pohledu definice podnikatelské činnosti obce je irelevantní, zda má obec pro účely správy vlastního majetku uzavřenu mandátní nebo jinou smlouvu s realitní kanceláří, která za město provádí veškerou činnost spojenou se správou nemovitostí. Obec pak ze svého rozpočtu uskutečňuje výdaje na základě smluvního vztahu, tedy hradí realitní kanceláři náklady činnosti, kterou pro obec vykonala. Realitní kancelář by pak měla mít stanovenou povinnost odvádět veškeré příjmy z pronájmu (mimo např. záloh na služby spojené s užíváním nemovitosti) do rozpočtu obce.