AMSP ČR: Současná situace ve firmách a návrh opatření

– firmám klesá poptávka, a to jak v ČR, tak ze zahraničí;

– přejímací technici a inspektoři nemohou nebo nechtějí přijet na přejímky -> firmy nemohou fakturovat, zvažují, zda-li přerušit práci na zakázkách nebo investovat do daných zakázek více svého kapitálu s vysokou mírou nejistoty rychlosti návratu těchto peněz;

– vysoký podíl peněz ve skladových zásobách a v rozpracovanosti, které nikdo nekupuje nebo nemá kdo montovat – mrtvé peníze;

– firmy nemohou nebo nechtějí vysílat své montážní a servisní techniky do zahraničí – nemohou dokončit díla a uvést do provozu, či provést základní servisní úkony specializovaných technologií (nemohou fakturovat);

– firmy začínají mít velké problémy s cashflow – pokles zakázek, druhotná platební neschopnost, rušení stávajících objednávek;

– v některých případech mají firmy vysoké úvěrové zatížení, které nejsou spolu s ostatními povinnými odvody schopny udržet, a to i v krátkodobějším horizontu (např. 4-8 týdnů);

– vývoj kurzů – nákup komodit ze zahraničí je skokově dražší – není promítnuto v cenách tohoto kvartálu/ pololetí;

– komplikovaná a velmi zpožděná logistika jak z Evropy, tak i z Asie – např. dodávky dílů, oceli atd.;

– riziko pozdních dodávek na sjednaný termín = riziko penále;

– zahraniční pracovníci nemohou do ČR – oslabení výrobních týmů (strach českých pracovníků, že noví pracovníci ze zahraničí nejsou testováni – nejen na Coronavir – je pravda, že nemají povinnost mít všeobecnou zdravotní prohlídku jako naši pracovníci při nástupu do zaměstnání – mj. zdravotní prohlídky jsou aktuálně zrušeny);

– zákaz cestování – problém s exportem, jeho dalším vývojem, a to nejen v EU, ale pak i těch vzdálenějších destinacích;





