Fed by měl kupovat firemní dluh, říkají exguvérnéři. Nemá na to ale pravomoci

Americká centrální banka (Fed) by měla ochránit americkou ekonomiku před dopady koronaviru a nakupovat firemní dluhopisy. V eseji pro list Financial Times to uvedli bývalí předsedové Fedu Ben Bernanke a Janet Yellenová. Pro Fed by to znamenalo rozšíření pravomocí.

„Intervence Fedu by mohla pomoci restartovat tu část trhu s firemním dluhem, která je pod značným stresem. Takový program by musel být pečlivě kalibrován, aby se minimalizovalo úvěrové riziko podstoupené Fedem, a nadále se poskytovala tolik potřebná likvidita takto zásadnímu trhu,“ napsali v eseji uveřejněném na webu FT.

Fed v obavách z dopadu pandemie koroanviru na největší světovou ekonomiku již podnikl četná opatření: Dvakrát mimo řádné jednání snížil úrokovou sazbu a včera oznámil, že bude přímo od podniků nakupovat obchodní cenné papíry (commercial paper), což jsou nezajištěné dluhové papíry s kratší dobou splatnosti, které obvykle vydávají velké firmy na zajištění svých krátkodobých závazků, třeba výplatu mezd. Dalším úvěrovým nástrojem, rovněž oznámeným včera, je facilita určená pro 24 největších institucí kupujících vládní cenné papíry přímo od vlády a nikoli zprostředkovatelů. I to má zajistit pokračující tok peněz do ekonomiky. Newyorský Fed hodlá kromě toho do pátku poskytovat denní repo operace v objemu 500 miliard dolarů. Stejné injekce dodal už v pondělí a v úterý. Komerční banky během těchto operací získávají od Fedu rezervy na zajištění svých krátkodobých operací. Jako záruku za tyto peníze Fedu dávají vysoce kvalitní kolaterál, často americké vládní dluhopisy.

Podle Bernankeho a Yellenové by Fed měl jít ještě dál. Americká centrální banka může v současné době nakupovat americké vládní dluhopisy a hypoteční cenné papíry. Nákupy korporátního dluhu a s ním spojené větší míry rizika, ke kterým vyzývají, vyžaduje souhlas amerického Kongresu.

Oba dva bývalí předsedové nicméně upozorňují, že jiné centrální banky světa už takové pravomoci mají a britská a evropská centrální banka takovéto nákupy dokonce uskutečňují.

Ve Spojených státech možnost rozšíření pravomocí Fedu naznačil také prezident bostonského Fedu Eric Rosengren: Fed by podle něj mohl požádat Kongres o „pravomoc nakupovat omezené množství firemního dluhu investičního stupně“, upozornili.

„Fed musí zajistit, že hospodářská újma následkem pandemie nebude dlouhotrvající,“ napsali také oba autoři.

Další jednání měnového výboru Fedu se mělo konat dnes večer, vzhledem ke dvěma mimořádným zasedáním centrálních bankéřů z výboru FOMC v průběhu března bylo ale zrušeno.

