Ochrana soukromí z pohledu libertariánství (2. díl - Držte si čepičky z alobalu!) - Google, Facebook, Microsoft a ti další

První kapitolu bych rád věnoval několika značně znepokojivým případům, kdy došlo k zásadnímu porušení soukromí, a následující kapitoly se budu věnovat poučením, které z těchto případů plynou. Nejdříve však malinko nesouvisle o tom, co se v dnešním světě děje obecně.

Jedna ze společností, která je známá pro svůj veliký sběr dat, je Google.



Mě osobně překvapil hned několikrát. Poprvé, když jsem na Google Maps objevil, že si Google ukládá moje polohy. Našel jsem seznam míst, kde jsem se octnul za poslední dva roky. Taktéž jsem našel na Google Photos svoje fotky a taktéž za poslední dva roky. Mezi nimi i pár velice choulostivých. Jak to? Protože v Androidu bylo ve výchozím stavu nastavené, aby všechno, co vyfotím a natočím, bylo zálohované na Google Photos. No, a poslední věc. Našel jsem ve svém účtu Googlu stránku Google Purchases1, kde byl seznam věcí, které jsem koupil za posledních pět let. Google si je vytahal z emailů a udělal si seznam.



Někteří lidé na internetu i vyzkoumali, že Google si vytváří profily lidí. Vyhledává třeba slova jako Address a Name a ihned si je k vám přiřazuje2. Říká se také, že zkoumá způsob, jakým píšete emaily, protože pracuje na algoritmu, co umí identifikovat lidi podle způsobu psaní3. Tahle věc jednou položí darkweb.



Vyhledávač Google také personalizuje výsledky vyhledávání. Má to mnoho výhod, protože rychleji najdete to, co hledáte. Google vás zná a ví, co chcete. Má to však i svou temnou stránku. Ukazuje se, že lidé, kteří si myslí, že globální oteplování je nesmysl a podvod, mají ve výsledcích vyhledávání z velké části preferované ty články a zdroje, které podporují jejich tézi. A naopak ti, kteří jsou přesvědčení, že je globální oteplování velikou hrozbou, mají výsledky vyhledávání zcela opačné4.



Lidé v totalitních zemích dostávají zcela jiné výsledky, než lidé zvenčí. Když Google chce, může některé výsledky zcela skrýt. Někdy pod záminkou boje proti dezinformacím a fake news, jindy proto, aby potlačil pirátství.



Někteří lidé se začali od Google vyhledávače odvracet a předchází na DuckDuckGo. Existují celé komunity, které se chtějí Google služeb zbavit a nahradit je alternativami.5

Na službě Google Takeout si můžete stáhnout veškerá data, která o vás Google má. Netřeba dodávat, že má stovky GB a najdete tam i věci, které jste sami o sobě možná ani nevěděli.



Bývalý ředitel společnosti Google prohlásil: „If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place.“ („Jestli děláte něco, co nechcete, aby to ostatní věděli, možná byste to neměli v první řadě dělat.“)6 Eric Schmidt pak zuřil, když magazín CNET zveřejnil některé jeho osobní informace, které byly složené ze střípků nalezených za pomocí vyhledávače Google.

Existují aplikace, kde si ženy mohou vést takzvaný „menstruační deník,“ což má mnoho výhod ze zdravotních hledisek a také pomáhá plánovat užívání léků. Četl jsem příběh jedné slečny jménem Arwa Mahdawi, která měla takovou aplikaci na svém iPhonu. Jednoho dne se jí na Facebookové zdi vyskytlo několik reklam na dětské pleny, dětské oblečení a dětskou výbavu. Facebook sledovat její aktivitu v onom deníku, a protože zapomněla na pár dní aplikaci používat, došel Facebook k závěru, že musí být těhotná, a podle toho upravil reklamy. „Zuckerberg, stay away from my uterus!“ („Zuckerbergu, drž se dál od mé dělohy.“) komentovala svou zkušenost Arwa7.



Sám Zuckerberg prohlásil: „Privacy no longer a social norm.“ („Soukromí již není společenskou normou“)8. Avšak, když Mark Zuckerberg kupoval dům, raději koupil i domy ve svém okolí, aby měl naprosté soukromí.9



Zuckerberg také jednou zveřejnil fotografii ze své kanceláře, která kromě samotného majitele Facebooku zachycuje notebook položený na stole poblíž. Lidé si všimli, že měl na svém notebooku zalepené otvory pro mikrofon a web-kameru. A jeho emailový klient je open-source software Thunderbird od společnosti Mozilla. Zdá se tedy, že svým vlastním slovům zase tolik nevěří.10



Facebook dnes zůstává obecně největší noční můrou pro všechny paranoidní milovníky soukromí.

Když Microsoft vypustil do světa svůj nový operační systém Windows 10, začalo si mnoho lidí všímat, že v podmínkách užívání jsou body, které prudce zasahují do soukromí. Microsoft si vyhradil právo na celou řadu věcí. Navíc v systému je prý zabudován keylogger, který monitoruje, co píšete a odesílá data Microsoftu. Podle webu www.privacytools.io, kde Windows 10 titulují „noční můrou soukromí“11 sbírá Microsoft ze systému mnoho dat, jako je vaše historie prohlížení internetu a vyhledávání, nastavení aplikací, Wifi sítě, ke kterým se připojujete, události z kalendáře, hudbu, kterou posloucháte, jaké produkty nakupujete, jakou kreditní kartou platíte, hesla, zájmy, polohy, obsahy emailů, vaše kontakty a lidi, se kterými komunikujete a mnoho dalších informací. V podmínkách si Microsoft také vyhrazuje možnost blokovat některé vaše programy, pokud si myslí, že se jedná o pirátství12.



Spoustu těchto sběrů jde sice vypnout, ale mnoho jich zůstane zapnutých i navzdory tomu.13 Sběr dat se dá nejvíce omezit v Enterprise verzi, která je určená pro firmy. Není divu, že z pohledu soukromí zůstal Windows 10 kontroverzním systémem.



Ostatní případy

Soukromá komunikace na emailech a sociálních sítích je obvykle šifrovaná a je standardem, že dnešní webové stránky využívají https protokol. Co obvykle není šifrované jsou metadata. Představme si, kupříkladu, slečnu jménem Anička. Anička navštívila webové stránky potratové kliniky. Přenos je šifrovaný, takže nikdo neví, co tam hledala. Ale ví se, že tam byla. Další den poslala potratové klinice email. Je šifrovaný, a proto nikdo nezná jeho obsah, kromě odesilatele a příjemce. Ale ví se, že byl email poslán.



Michael Hayden, bývalý šéf NSA a CIA prohlásil: „We kill people based on metadata.“ („Na základě metadat zabíjíme lidi.“)14



Ještě bych zde rád připomněl skandál z roku 2018 kolem firmy Cambridge Analytica. Společnost skončila po tom, co údajně posbírala velké množství dat z Facebooku (tzv. „data mining“) a využila data k cílení politických kampaní, což podle některých mělo za následek ovlivnění voleb. Zuckerberg byl nucen se zpovídat před americkým kongresem a v europarlamentu.15



Člověk by si mohl myslet, že sběr osobních dat je problémem jen současné doby, ale popravdě tenhle fenomén sahá ještě mnohem dál.

První zneužití nasbíraných informací k naprostým zvěrstvům se vyskytlo už v nacistickém Německu. Adolf Hitler si nechal vypracovat společností IBM (Dehomag) informační systém, u kterého se využívaly děrné štítky k získávání informací o obyvatelích. Lidé klidně odevzdali nejrůznější informace státu, v dobré víře, že se není čeho bát. Židé se přiznávali k židovství během sčítání lidu. Jiní lidé přiznávali různá tělesná postižení, zdravotní problémy a další osobní informace, které vedly k jejich následné sterilizaci, nebo hůř.16 Jestli je historie k něčemu dobrá, tak k tomu, abychom se z ní poučili. Stát tyto informace nemá vůbec mít - nikdy.



Sčítání lidu, jak ho známe dnes, by se mělo okamžitě zrušit.

Je tedy vidět, že v současné době čelíme problémům, pokud jde o ochranu našich osobních dat. Státy na to zareagovaly a přinesly různá řešení. Například Evropská unie nedávno přišla s GDPR. Někteří jedinci ze všech problémů kolem osobních dat viní kapitalismus. Na první pohled to opět vypadá jako klasický problém, kdy trh v něčem selhal a je tu stát, aby situaci napravil.

Je tomu ale skutečně tak? Na to se podíváme zase v další kapitole a tuto zakončím tímto citátem:

„Those who do not move, do not notice their chains.“

("Ti, kteří se nehýbou, si nevšimnou svých řetězů.")

- Rosa Luxemburg



Matthias Lukl