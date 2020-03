Šéf banky MONETA včera přikoupil firemní akcie a hned prodělal. V pořádné ztrátě je také Tykač.

MONETA Money Bank (dále jen MONETA) zareagovala jako první na výzvu České národní banky a promptně v úterý večer oznámila rozhodnutí o pozastavení dividendové politiky, resp. nevyplatit tedy již z loňského zisku druhou část dividendy. Reakce trhu byla výrazná. Titul v návaznosti ve středu zažil historicky nejhorší seanci, když odepsal 17 %. Již v úvodu týdne se vůbec poprvé dostal pod cenu z IPO z května 2016, včera již oproti tehdejším „vstupním“ 68 Kč ztrácel více než čtvrtinu hodnoty. Uzavřel totiž na 49,80 Kč, což čtvrtou největší domácí banku oceňuje jen na 25,45 mld. Kč.

Předseda představenstva a CEO banky MONETA Tomáš Spurný při kurzovém pádu ve středu nakoupil 4 500 akcií banky za kurz 55,70 Kč. Investoval tak do firemních akcií dalších zhruba 250 tisíc Kč. Vzhledem ke zmiňovanému závěru na tomto nákupu hned kurzově aktuálně prodělává přes 10 %.

Ztráty však může počítat především v souvislosti s jeho dřívějšími nákupy. Jak jsme také informovali, naposledy akcie nakupoval loni v září. Tehdy za kurz 75 Kč. Za obdobný kurz navíc pořizoval přes 13 tisíc akcií již v prosinci 2018. Vzhledem však především k akciovému přídělu v souvislosti se vstupem titulu na pražské burze, vlastní nyní Spurný celkově již téměř 100 tisíc akcií MONETA, tedy 0,02 %.

Jeho poslední nákup je tak vlastně jen nevýrazným ředěním, ukázat má jistě také na jeho přetrvávající důvěru v banku. Jaká je však budoucnost, resp. hospodaření banky MONETA, či jiných bank, je však vzhledem k současnému zastavení ekonomiky věštěním z křišťálové koule, či sázkou do loterie, jistě i pro Tomáše Spurného…

Tykač kvalifikovaným akcionářem

Regulatorní hlášení aktuálně také poodkrylo, že mezi více než procentními vlastníky banky MONETA se vůbec poprvé objevil známý finančník Pavel Tykač. Jeho na Kypru registrovaná společnost Belviport Trading oznámila vlastnictví téměř 5,5 mil. akcií MONETA. Tedy 1,08 % na hlasovacích právech.



Hérakleitos říkal: „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“ Vzhledem k historickým aktivitám Pavla Tykače v „původní“ Agrobance se daného přísloví tedy vlastně finančník nedrží.

Podíl Tykače v bance MONETA lze aktuálně ocenit na zhruba 274 mil. Kč , pořizovací cena však byla určitě podstatně vyšší. Akcie nakupoval jistě nejen v posledních týdnech, ale spíše měsících. Podobně jako ostatní kvalifikovaní akcionáři banky tak ztráty aktuálně může jistě počítat minimálně v desítkách miliónů korun…

Historický vývoj akcií MONETA

Zdroj: pse.cz

Připomenout lze, že Tykačova společnost Belviport Trading je z posledních let známa především transakcí se skupinou PPF. Před zhruba měsícem to byly tři roky, co Kellner prodal Tykačovi na 3 % akcií O2. Tehdy to zároveň poodkrylo, že Pavel Tykač v domácí telekomunikační společnosti vlastní celkově 3,92 %. Od té doby jsme se nicméně o podílu Tykače v O2 nic nového nedozvěděli, když žádné nové regulatorní hlášení nedorazilo. Podíl nezmiňuje překvapivě ani Výroční zpráva O2 nejen za loňský rok, ale i za rok 2018. Zmiňovaný podíl Tykače by nicméně i tak mohl stagnovat, resp. při absenci hlášení dle zákona tedy pohybovat v rozmezí 3-5 %.

Každopádně zřejmě právě akcie O2 ležící na účtu společnosti Belviport, měly za následek před více než rokem vyřazení telekomunikačního titulu z lokálního indexu MSCI. Tvůrce indexu tehdy oznámil pokles Foreign Inclusion Factor (FIF), tedy právě vlastně free floatu pod limitních 15 %, když překlasifikoval podíl blíže nespecifikovaného akcionáře z „nestrategického“ na „strategický“.

Vzhledem k nakoupeným akciím O2 ze strany samotné telekomunikační společnosti se free float vlastně nadále snižuje, resp. fakticky se sníží avizovaným snížením základního jmění. Valná hromada O2 by 16. dubna měla posvětit zrušení téměř 9,34 mil. akcií O2. Generovaný zisk společnosti by se tak v budoucnu měl nově „dělit“ jen pro zhruba 300 mil. akcií O2. Petr Kellner by dle posledních údajů měl vlastnit necelých 251,5 mil. akcií O2.